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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Угроза пошлин Трампа усиливает опасения относительно роста Китая - FT

Угроза пошлин Трампа усиливает опасения относительно роста Китая - FT

Киев  •  УНН

 • 1537 просмотра

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Экономисты прогнозируют значительное замедление или падение китайского экспорта в 2025 году из-за возможных новых пошлин США. Goldman Sachs ожидает сокращения экспорта на 0,9%, что повлияет на общий рост ВВП Китая.

Экономисты предупреждают, что рост экспорта Китая может ослабнуть или даже сократиться в следующем году из-за пошлин Дональда Трампа, на фоне того, как новая администрация США угрожает подорвать важнейший источник расширения для Пекина, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Китайский экспорт вырос примерно на 5,4% в долларовом выражении с января по ноябрь в годовом измерении до 3,2 трлн долларов, что укрепило общий рост ВВП в то время, когда власти изо всех сил пытались восстановить доверие во время затяжного спада на рынке недвижимости.

Но экономисты в целом ожидают замедления в 2025 году из-за пошлин, которые, по мнению многих, увеличат необходимость усиления поддержки экономики со стороны Пекина.

Экспорт «был большой частью экономического роста в 2024 году, - сказал Робин Син, главный экономист по Китаю в Morgan Stanley. - Я думаю, что этот вклад определенно сократится».

В прошлом месяце Трамп пообещал повысить пошлины на китайские товары на 10 процентов - по сравнению с более ранними угрозами в 60 процентов - хотя официального решения до его инаугурации в январе не было принято.

Хотя прогнозы их потенциального действия отличаются, Goldman Sachs ожидает, что китайский экспорт сократится на 0,9 процента в долларовом выражении в следующем году. Capital Economics также прогнозирует явное снижение, тогда как UBS и Nomura прогнозируют нулевой рост экспорта.

Другие банки, включая Morgan Stanley и ING, показывают, что экспорт все еще будет расти, но гораздо более медленными темпами, чем в 2024 году.

Опрос экономистов, опубликованный на прошлой неделе исследовательской фирмой FocusEconomics, оценил рост экспорта китайских товаров всего в 2 процента в 2025 году, что резко ниже прогноза роста в 3,9 процента месяцем ранее.

Снижение роста экспорта произойдёт в критический момент для китайской экономики. На прошлой неделе на ежегодной Центральной экономической рабочей конференции глава КНР Си Цзиньпин обратил внимание на внутренний спрос, что стало признаком возобновления срочности в стимулировании роста.

Экономические данные в понедельник показали неожиданную слабость розничных продаж, что усилило давление на политиков. В конце сентября Пекин уже принял меры по поддержке цен на фондовом рынке и предоставил пакет рефинансирования местных органов власти в прошлом месяце.

Син из Morgan Stanley предупредил, что замедление роста экспорта «еще больше усугубит проблему дефляции в Китае».

Представитель Национального бюро статистики заявил в понедельник, что внешняя среда стала «более сложной».

Тин Лу, главный экономист по Китаю в Nomura, сказал, что тарифы пошлины начать влиять на экспорт Китая с середины 2025 года, и предположил, что поставки с опережением в четвертом квартале также окажут давление на рост. В отсутствие таких препятствий, как пошлины, он прогнозирует рост экспорта на 4-5 процентов.

Джулиан Эванс-Притчард, глава отдела экономики Китая в Capital Economics, предположил, что крупномасштабная пошлина не будет введена до второго квартала. Он сказал, что экспорт останется «здоровым» до тех пор, но ожидает более резкого снижения на 3,5 процента в 2026 году.

Пекин находится под давлением, чтобы достичь своего официального годового целевого показателя экономического роста в около 5 процентов, в достижении которого Си Цзиньпин заявил в этом месяце, что он «полностью уверен».

Goldman Sachs подсчитал, что экспорт в конце концов внесет почти три четверти общего роста ВВП в 2024 году, которое они прогнозируют его на уровне 4,9 процента. Они ожидают, что эта цифра упадет до 4,5 процента в следующем году в результате потери роста экспорта.

Ларри Ху, главный экономист Macquarie по Китаю, сказал при этом, что «практически невозможно» прогнозировать экспорт, учитывая неопределенность в отношении «размера, сроков и реализации тарифов».

США могут ужесточить санкции против «теневого флота» и ввести ограничения против банков Китая15 дек. 2024, 03:55 • 64109 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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