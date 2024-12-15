США могут ужесточить санкции против «теневого флота» и ввести ограничения против банков Китая

Власти США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против так называемого "теневого флота" рф и не исключают санкций против китайских банков. Об этом министр финансов США Джанет Йеллен заявила агентству Reuters, передает УНН.

Детали

Джанет Йеллен сообщила, что эти меры направлены на уменьшение доходов России от экспорта нефти и ограничения ее доступа к зарубежным ресурсам для финансирования войны в Украине.

Министр рассказала в интервью, что США и их союзники также могут рассмотреть возможность снижения установленного лимита в 60 долларов за баррель на российскую нефть. Этот лимит запрещает западные страховые и морские услуги для грузов с ценой выше этого уровня.

Казначейство уже наложило санкции на отдельные танкеры и их владельцев за то, что они работают выше максимальной цены, и может сделать больше в этой сфере, заверила Джанет Йеллен.

По ее словам, эти меры могут быть реализованы в течение пяти недель до того, как она покинет пост.

Здесь есть ряд возможностей. Мы не прогнозируем санкций, но всегда смотрим на нефтяные доходы, и если сможем найти способы еще больше уменьшить российские нефтяные доходы, я думаю, это укрепит позиции Украины. Это остается в нашем списке - сказала Джанет Йеллен.

Также представители Министерства финансов США обсуждают со своими китайскими коллегами деятельность китайских финансовых учреждений, которая может способствовать транзакциям, связанным с военными усилиями россии.

Я бы абсолютно не исключала возможности применения санкций к отдельному банку, если бы у нас был необходимый уровень доказательств, чтобы наложить санкции - подчеркнула министр финансов США.

Она также отметила, что Китай осознает серьезность угрозы санкций, которые могут ограничить доступ к долларовым транзакциям.

Власти в Китае признают, что применение нами санкций будет серьезной угрозой с очень неблагоприятными последствиями. Они хотят торговать с россией, но не хотят, чтобы их банки были под санкциями - сообщила Джанет Йеллен.

На вопрос о возможности снижения курса юаня для противодействия таможенным планам администрации Трампа, Йеллен отметила, что в последние годы Китай делал "совершенно противоположное", укрепляя юань по отношению к доллару. Министерство финансов США внимательно следит за возможными манипуляциями валютами, и следующие отчеты, ожидаемые в апреле, будут отражать эту позицию.

Напомним,

Администрация Байдена рассматривает введение более жестких санкций против российской нефтяной торговли и теневого танкерного флота. Новые ограничения могут быть похожими на санкции против Ирана.