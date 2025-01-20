Ізраїль звільняє 90 палестинських в'язнів після угоди з ХАМАС
Київ • УНН
Ізраїль звільнив 90 палестинських ув'язнених в рамках домовленостей з ХАМАС про припинення вогню. Обмін відбувається поетапно після того, як ХАМАС передав кількох заручників через Червоний Хрест.
Ізраїль звільнив 90 палестинських ув'язнених у рамках угоди про припинення вогню. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
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В Ізраїлі розпочався перший етап виконання домовленостей щодо припинення бойових дій із угрупованням ХАМАС.
Ці дії є частиною обміну, погодженого сторонами. Раніше представники ХАМАС передали кількох заручників ізраїльській стороні через посередництво Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Згідно з умовами угоди, Ізраїль поетапно звільняє палестинських ув'язнених у пропорції до кількості повернутих заручників. На першому етапі планується, що свободу отримають сотні палестинців.
Нагадаємо
Раніше ХАМАС підтвердив готовність дотримуватися угоди про припинення вогню та обмін заручниками протягом 6 тижнів. Організація закликає Ізраїль до взаємності, попереджаючи про наслідки порушення домовленостей.
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