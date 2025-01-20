Ізраїль звільняє 90 палестинських в'язнів після угоди з ХАМАС

Ізраїль звільнив 90 палестинських ув'язнених у рамках угоди про припинення вогню. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

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В Ізраїлі розпочався перший етап виконання домовленостей щодо припинення бойових дій із угрупованням ХАМАС.

Ці дії є частиною обміну, погодженого сторонами. Раніше представники ХАМАС передали кількох заручників ізраїльській стороні через посередництво Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Згідно з умовами угоди, Ізраїль поетапно звільняє палестинських ув'язнених у пропорції до кількості повернутих заручників. На першому етапі планується, що свободу отримають сотні палестинців.

Нагадаємо

Раніше ХАМАС підтвердив готовність дотримуватися угоди про припинення вогню та обмін заручниками протягом 6 тижнів. Організація закликає Ізраїль до взаємності, попереджаючи про наслідки порушення домовленостей.

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