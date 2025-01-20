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Ізраїль звільняє 90 палестинських в'язнів після угоди з ХАМАС

Ізраїль звільняє 90 палестинських в'язнів після угоди з ХАМАС

Київ • УНН

 • 24633 перегляди

Ізраїль звільнив 90 палестинських ув'язнених в рамках домовленостей з ХАМАС про припинення вогню. Обмін відбувається поетапно після того, як ХАМАС передав кількох заручників через Червоний Хрест.

Ізраїль звільнив 90 палестинських ув'язнених у рамках угоди про припинення вогню. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

В Ізраїлі розпочався перший етап виконання домовленостей щодо припинення бойових дій із угрупованням ХАМАС.

Ці дії є частиною обміну, погодженого сторонами. Раніше представники ХАМАС передали кількох заручників ізраїльській стороні через посередництво Міжнародного комітету Червоного Хреста. 

Згідно з умовами угоди, Ізраїль поетапно звільняє палестинських ув'язнених у пропорції до кількості повернутих заручників. На першому етапі планується, що свободу отримають сотні палестинців. 

Нагадаємо

Раніше ХАМАС підтвердив готовність дотримуватися угоди про припинення вогню та обмін заручниками протягом 6 тижнів. Організація закликає Ізраїль до взаємності, попереджаючи про наслідки порушення домовленостей.

ХАМАС готовий до 6-тижневого перемир'я: що пропонують бойовики Ізраїлю19.01.25, 21:55 • 24592 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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