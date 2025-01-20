Израиль освобождает 90 палестинских заключенных после сделки с ХАМАС
Киев • УНН
Израиль освободил 90 палестинских заключенных в рамках договоренностей с ХАМАС о прекращении огня. Обмен происходит поэтапно после того, как ХАМАС передал нескольких заложников через Красный Крест.
Израиль освободил 90 палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
В Израиле начался первый этап выполнения договоренностей о прекращении боевых действий с группировкой ХАМАС.
Эти действия являются частью обмена, согласованного сторонами. Ранее представители ХАМАС передали нескольких заложников израильской стороне через посредничество Международного комитета Красного Креста.
Согласно условиям соглашения, Израиль поэтапно освобождает палестинских заключенных в пропорции к количеству возвращенных заложников. На первом этапе планируется, что свободу получат сотни палестинцев.
Напомним,
Ранее ХАМАС подтвердил готовность соблюдать соглашение о прекращении огня и обмене заложниками в течение 6 недель. Организация призывает Израиль к взаимности, предупреждая о последствиях нарушения договоренностей.
ХАМАС готов к 6-недельному перемирию: что предлагают боевики Израиля19.01.25, 21:55 • 15696 просмотров