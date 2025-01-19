ХАМАС готов к 6-недельному перемирию: что предлагают боевики Израиля

ХАМАС заявил о готовности соблюдать перемирие и призвал Израиль к взаимности. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Сегодня ХАМАС подтвердил свою готовность соблюдать соглашение о прекращении огня, которое предусматривает обмен заложников и задержанных. Этот шаг стал частью договоренностей, направленных на снижение напряжения в регионе.

Поэтому в рамках первого этапа перемирия, который продлится шесть недель, ХАМАС пообещал выполнять условия графика, в частности обеспечивать обмен пленными. В то же время представители организации отмечают, что успех соглашения зависит от соблюдения условий другой стороной.

Однако со стороны ХАМАС звучат предупреждения, что любое нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля может поставить под угрозу дальнейшее развитие перемирия и безопасность заложников, которые остаются в секторе Газа.

Напомним

Три израильские заложницы, похищенные 7 октября, были переданы ХАМАС Красному Кресту в городе Газа. Передача состоялась в присутствии боевиков ХАМАС и Палестинского исламского джихада.

ХАМАС передал Красному Кресту трех израильских заложниц