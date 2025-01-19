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ХАМАС готовий до 6-тижневого перемир'я: що пропонують бойовики Ізраїлю

ХАМАС готовий до 6-тижневого перемир'я: що пропонують бойовики Ізраїлю

Київ • УНН

 • 24592 перегляди

ХАМАС підтвердив готовність дотримуватися угоди про припинення вогню та обмін заручниками протягом 6 тижнів. Організація закликає Ізраїль до взаємності, попереджаючи про наслідки порушення домовленостей.

ХАМАС заявив про готовність дотримуватись перемир'я та закликав Ізраїль до взаємності. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ХАМАС підтвердив свою готовність дотримуватися угоди про припинення вогню, яка передбачає обмін заручників і затриманих. Цей крок став частиною домовленостей, спрямованих на зниження напруги в регіоні. 

Відтак у рамках першого етапу перемир’я, що триватиме шість тижнів, ХАМАС пообіцяв виконувати умови графіка, зокрема забезпечувати обмін полоненими. Водночас представники організації наголошують, що успіх угоди залежить від дотримання умов іншою стороною. 

Проте з боку ХАМАС звучать попередження, що будь-яке порушення режиму припинення вогню з боку Ізраїлю може поставити під загрозу подальший розвиток перемир’я та безпеку заручників, які залишаються в секторі Газа. 

Нагадаємо

Три ізраїльські заручниці, викрадені 7 жовтня, були передані ХАМАС Червоному Хресту в місті Газа. Передача відбулася в присутності бойовиків ХАМАС та Палестинського ісламського джихаду.

ХАМАС передав Червоному Хресту трьох ізраїльських заручниць19.01.25, 17:53 • 27444 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
izrailІзраїль
sektor-hazaСектор Газа

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