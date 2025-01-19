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ХАМАС передал Красному Кресту трех израильских заложниц

ХАМАС передал Красному Кресту трех израильских заложниц

Киев  •  УНН

 • 4829 просмотра

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Три израильские заложницы, похищенные 7 октября, были переданы ХАМАС Красному Кресту в городе Газа. Передача состоялась в присутствии боевиков ХАМАС и Палестинского исламского джихада.

ХАМАС передал трех израильских заложниц Красному Кресту в городе Газа, что стало первым освобождением заложников после того, как прекращение огня вступило в силу. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что освобожденные в воскресенье Роми Гонен, Дорон Штайнбрехер и Эмили Дамари удерживались в Газе с тех пор, как были вывезены из Израиля 7 октября 2023 года.

Сообщается, что в Газе собралась большая толпа для передачи заложников. Присутствовали десятки боевиков в масках из бригад "Аль-Кассам" ХАМАС и "Аль-Кудс" Палестинского исламского джихада.

Впоследствии израильские военные подтвердили, что ХАМАС передал трех заложниц Международному Комитету Красного Креста (МККК) в Газе.

Заложницы находятся на пути к израильским силам в Газе, заявили военные.

Напомним

16 января, внеся окончательные изменения в соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, все стороны подписали документ.

19 января ХАМАС направил Израилю список заложников для освобождения, среди которых три женщины. Обмен должен состояться в рамках 42-дневного перемирия, где планируется обменять 33 израильтян на 1900 палестинцев.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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