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Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Киев  •  УНН

 • 11381 просмотра

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Эксперт УИМ объяснил, что Лукашенко выгодно использовал тему войны. Отсутствие реальной оппозиции и жесткие репрессии делают невозможным протесты против его «победы».

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко очень выгодно обыграл тему войны в Украине, поэтому нет сомнений, что белорусский ЦИК "нарисует" ему победу. Еще одной из причин несомненной победы лукашенко может быть отсутствие альтернативы, ведь кандидаты, которые примут участие, чисто технические. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Детали 

Как рассказал Тышкевич, стабильная электоральная база лукашенко уменьшается, потому что меняется белорусское общество, его структура меняется. На сегодня она составляет примерно 30-33%, но лукашенко очень выгодно "обыграл" тему войны. 

С точки зрения настоящего лукашенко очень выгодно обыграл тему нет войны, потому что... да, можно говорить о соучастии беларуси в агрессии, но на внутреннем белорусском политическом поле лукашенко позиционирует свое достижение тем, что Беларусь не вступила в войну против Украины... в форме своих Вооруженных сил. Это может быть его "достижением", и соответственно он попытается провести параллели, что пока он, то такой войны не будет. Конечно, такое позиционирование или такая риторика, она находит своего потребителя и в формации лучшего среди худших, то так лукашенко, возможно, имеет еще дополнительные несколько десятков процентов голосов. Но если говорить о стабильной электоральной базе долгосрочную, то он ее потерял уже 15 лет назад

- сказал Тышкевич. 

Он отвергает возможные протесты в Беларуси, как это было в 2020 году, а также то, что Россия сможет вмешаться в выборы. В контексте вмешательства в выборы, он задался вопросом: "а что сегодня лукашенко мешает выиграть выборы?". 

"Протесты 2020 года могут повлиять на эти выборы? Ну, разве что процентом голосов, которые покажут лукашенко, потому что у него личная психологическая травма", - отметил эксперт. 

По его словам, если за обычный лайк в интернете в беларуси могут дать до 2 лет заключения, то "о каких протестах может идти речь?". 

"Какие протесты в таком формате? Плюс для протеста нужно организационное ядро. И нужна определенная идея, за что? Если новая оппозиция дискредитировала себя. И степень их поддержки в пределах 10% в беларуси. Кто будет тем объединяющим ядром. Настроения общества не позволяют лукашенко спать спокойно, потому что его не воспринимают, ну скажем так, как своего президента. Его в лучшем случае часть воспринимает, как лучшего среди худших вариантов.  Но альтернативы по состоянию на сегодня нет. Это тезис, что нет войны и второй, что альтернативы нет", - добавил эксперт. 

Дополнение

Вчера, 22 января, Центральная избирательная комиссия беларуси, где 21 января началось досрочное голосование на выборах президента, объявила о рекордной явке в 7,81%.

Досрочное голосование продлится до 25 января, 26 января - основной день выборов в беларуси. 

Тышкевич рассказал, что досрочное голосование проходит уже последние 10 лет. 

"Человек заранее может прийти с паспортом на избирательный участок в рабочее время, которые открыты до дня голосования. Это одна из причин критики политики белорусского законодательства, потому что это оставляет очень большие возможности для вброса определенных бюллетеней", - отметил Тышкевич. 

Он привел цитату: "что выборы побеждает не тот, кто голосует, а тот кто считает, поэтому здесь и вопрос с правильным подсчетом голосов". 

"Это достаточно старый вопрос в белорусской политике, поэтому в результате этих выборов ЦИК заявит, что лукашенко победил, то в принципе, в этом мало кто сомневается", - отметил Тышкевич. 

Стоит также отметить, что кроме Лукашенко, в предстоящих президентских выборах примут участие кандидаты от провластных партий: Олег Гайдукевич (ЛДПБ), Сергей Сиранков (КПБ), Александр Хижняк (Республиканская партия труда и справедливости), Анна Канопацкая (беспартийная). 

Тышкевич называет их техническими кандидатами, которые не представляют серьезной угрозы для лукашенко. 

Напомним 

В октябре депутаты палаты представителей Беларуси назначили дату президентских выборов на 26 января 2025 года. 

лукашенко отказался приглашать наблюдателей ОБСЕ на "президентские выборы".

Павел Башинский

Павел Башинский

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