лукашенко відмовився від спостерігачів ОБСЄ на "виборах" у білорусі

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко відмовився запрошувати спостерігачів ОБСЄ на "президентські вибори" в країни, які планують провести 26 січня. Про це УНН повідомляє із посиланням на заяву ОБСЄ.

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Рішення влади білорусі не запрошувати держави-учасниці ОБСЄ для спостереження за президентськими виборами 26 січня викликає глибокий жаль і перешкоджає неупередженій та незалежній оцінці виборчого процесу, йдеться у спільній заяві Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ та Парламентської асамблеї (ПА ОБСЄ).

Я глибоко шкодую про рішення білоруської влади не запрошувати держави ОБСЄ через БДІПЛ для спостереження за майбутніми президентськими виборами, що позбавляє громадян країни прозорої та повної оцінки всього процесу - заявила директор БДІПЛ Марія Телалян.

Вона вказала, що "це рішення підкреслює подальшу відсутність готовності білоруської влади запросити інші держави ОБСЄ для спостереження та надання незалежної оцінки щодо відповідності виборів зобов'язанням в рамках ОБСЄ та міжнародним демократичним стандартам".

Зазначається, що з огляду на те, що до дня виборів залишилося менше трьох тижнів, БДІПЛ не змогло провести моніторинг ключових етапів процесу.

"Білоруський уряд знову вирішив проігнорувати своє зобов'язання як підписанта Копенгагенського документа 1990 року запросити спостерігачів з інших держав-учасниць ОБСЄ на свої вибори, - заявила Президент ПА ОБСЄ Піа Каума. "Це рішення викликає глибокий жаль. Відсутність співпраці з боку білорусі ще більше послаблює дух довіри, який лежить в основі ОБСЄ, а відсутність прозорості ще більше підриває довіру до виборчої системи Білорусі".

Це вже втретє після президентських виборів у серпні 2020 року БДІПЛ не може спостерігати за виборами в білорусі через відсутність своєчасного запрошення.

Хоча БДІПЛ не спостерігатиме за майбутніми президентськими виборами, Бюро продовжує стежити за подіями в білорусі в усіх сферах, охоплених його мандатом, вказалі в ОБСЄ.

Нагадаємо

Центральна виборча комісія (ЦВК) білорусі зареєструвала п’ятьох кандидатів, які братимуть участь у виборах президента країни, які мають відбутися 26 січня 2025 року. Це олександр лукашенко, Олег Гайдукевич, Сергій Сиранков, Анна Канапацька та Олександр Хижняк.