лукашенко отказался от наблюдателей ОБСЕ на "выборах" в беларуси
Киев • УНН
Беларусь не пригласила наблюдателей ОБСЕ на президентские выборы 26 января. ОБСЕ выразила сожаление из-за невозможности провести независимую оценку избирательного процесса.
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко отказался приглашать наблюдателей ОБСЕ на "президентские выборы" в страны, которые планируют провести 26 января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление ОБСЕ.
Детали
Решение властей Беларуси не приглашать государства-участники ОБСЕ для наблюдения за президентскими выборами 26 января вызывает глубокое сожаление и препятствует беспристрастной и независимой оценке избирательного процесса, говорится в совместном заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи (ПА ОБСЕ).
Я глубоко сожалею о решении белорусских властей не приглашать государства ОБСЕ через БДИПЧ для наблюдения за предстоящими президентскими выборами, что лишает граждан страны прозрачной и полной оценки всего процесса
Она указала, что "это решение подчеркивает дальнейшее отсутствие готовности белорусских властей пригласить другие государства ОБСЕ для наблюдения и предоставления независимой оценки соответствия выборов обязательствам в рамках ОБСЕ и международным демократическим стандартам".
Отмечается, что ввиду того, что до дня выборов осталось менее трех недель, БДИПЧ не смогло провести мониторинг ключевых этапов процесса.
"Белорусское правительство вновь решило проигнорировать свое обязательство как подписанта Копенгагенского документа 1990 года пригласить наблюдателей из других государств-участников ОБСЕ на свои выборы, - заявила Президент ПА ОБСЕ Пиа Каума. "Это решение вызывает глубокое сожаление. Отсутствие сотрудничества со стороны Беларуси еще больше ослабляет дух доверия, который лежит в основе ОБСЕ, а отсутствие прозрачности еще больше подрывает доверие к избирательной системе Беларуси".
Это уже третий раз после президентских выборов в августе 2020 года БДИПЧ не может наблюдать за выборами в Беларуси из-за отсутствия своевременного приглашения.
Хотя БДИПЧ не будет наблюдать за предстоящими президентскими выборами, Бюро продолжает следить за событиями в Беларуси во всех сферах, охваченных его мандатом, указали в ОБСЕ.
Напомним,
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) беларуси зарегистрировала пятерых кандидатов, которые будут участвовать в выборах президента страны, которые должны состояться 26 января 2025 года. Это александр лукашенко, Олег Гайдукевич, Сергей Сиранков, Анна Канапацкая и Александр Хижняк.