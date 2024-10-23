Президентські вибори у білорусі призначено на 26 січня 2025 року
Київ • УНН
Депутати палати представників білорусі призначили дату президентських виборів на 26 січня 2025 року. Лукашенко заявив, що дата виборів має бути визначена "вдумливо".
Рішення ухвалено на засіданні нижньої палати парламенту. Попередні вибори президента білорусі у 2020 році супроводжувалися протестами проти режиму лукашенка.
Пише УНН з посиланням на ЗМІ рб.
Вибори президента білорусі відбудуться 26 січня 2025 року. Таке рішення ухвалили депутати палати представників Національних зборів республіки, повідомляє БЕЛТА.
Раніше білоруський диктатор олександр лукашенко на нараді з питання призначення дати виборів заявив, що дата президентських виборів і період виборчої кампанії мають бути визначені "вдумливо".
Вибори президента Білорусі у 2020 році відбувались в умовах, коли опозиційні настрої були сильними, - процес супроводжувався протестами проти режиму лукашенка. У відповідь влада рб розгорнула репресії, за ґратами опинилися тисячі людей.
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