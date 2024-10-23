Президентские выборы в Беларуси назначены на 26 января 2025 года
Киев • УНН
Депутаты палаты представителей Беларуси назначили дату президентских выборов на 26 января 2025 года. Лукашенко заявил, что дата выборов должна быть определена «вдумчиво».
Решение принято на заседании нижней палаты парламента. Предыдущие выборы президента Беларуси в 2020 году сопровождались протестами против режима Лукашенко. Пишет УНН со ссылкой на СМИ рб.
Выборы президента Беларуси состоятся 26 января 2025 года. Такое решение приняли депутаты палаты представителей Национального собрания республики, сообщает БЕЛТА.
Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко на совещании по вопросу назначения даты выборов заявил, что дата президентских выборов и период избирательной кампании должны быть определены «вдумчиво».
Выборы президента Беларуси в 2020 году проходили в условиях, когда оппозиционные настроения были сильными, - процесс сопровождался протестами против режима Лукашенко. В ответ власти рб развернули репрессии, за решеткой оказались тысячи людей.
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