россия готовит провокацию против беларуси - ЦПД при СНБО

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Киев  •  УНН

18 октября 2024, 06:50  •  3370 просмотра

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Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает о возможной провокации россии против беларуси. В сентябре 30 российских дронов пролетели над территорией беларуси во время атак на Украину.

В сентябре 30 российских беспилотников пролетели территорию беларуси во время атак на Украину. Такая статистика свидетельствует, что россия готовит провокацию против беларуси, в результате которой могут пострадать гражданские. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в пятницу, передает УНН.

Детали

Как указал Коваленко, за сегодняшнюю ночь 7 дронов россиян пролетели по территории Беларуси. За сентябрь таких было 30. Был зафиксирован ранее даже удар БПЛА шахед вблизи Мозыря, где есть НПЗ.

Все идет к тому, что россия таки осуществит провокацию против беларуси, в результате которой могут пострадать как гражданские, так и сам НПЗ. И это сознательные действия россиян

- написал Коваленко в Telegram.

Напомним

Президент беларуси Александр Лукашенко признал, что в страну залетали беспилотники из рф. Он также отметил, что его страна сбивает любые БПЛА.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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