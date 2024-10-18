россия готовит провокацию против беларуси - ЦПД при СНБО

В сентябре 30 российских беспилотников пролетели территорию беларуси во время атак на Украину. Такая статистика свидетельствует, что россия готовит провокацию против беларуси, в результате которой могут пострадать гражданские. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в пятницу, передает УНН.

Детали

Как указал Коваленко, за сегодняшнюю ночь 7 дронов россиян пролетели по территории Беларуси. За сентябрь таких было 30. Был зафиксирован ранее даже удар БПЛА шахед вблизи Мозыря, где есть НПЗ.

Все идет к тому, что россия таки осуществит провокацию против беларуси, в результате которой могут пострадать как гражданские, так и сам НПЗ. И это сознательные действия россиян - написал Коваленко в Telegram.

Напомним

Президент беларуси Александр Лукашенко признал, что в страну залетали беспилотники из рф. Он также отметил, что его страна сбивает любые БПЛА.