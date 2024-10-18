росія готує провокацію проти білорусі - ЦПД при РНБО
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про можливу провокацію росії проти Білорусі. У вересні 30 російських дронів пролетіли над територією білорусі під час атак на Україну.
У вересні 30 російських безпілотників пролетіли територію білорусі під час атак на Україну. Така статистика свідчить, що росія готує провокацію проти білорусі, внаслідок якої можуть постраждати цивільні. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у п'ятницю, передає УНН.
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Як вказав Коваленко, за сьогоднішню ніч 7 дронів росіян пролетіли територією білорусі. За вересень таких було 30. Був зафіксований раніше навіть удар БПЛА шахед поблизу Мозиря, де є НПЗ.
Все йде до того, що росія таки здійснить провокацію проти білорусі, внаслідок якої можуть постраждати як цивільні, так і сам НПЗ. І це свідомі дії росіян
Нагадаємо
Президент білорусі олександр лукашенко визнав, що до країни залітали безпілотники з рф. Він також наголосив, що його країна збиває будь-які БПЛА.