лукашенко визнав, що білорусь збиває російські "шахеди"
Київ • УНН
Президент Білорусі Лукашенко підтвердив, що російські безпілотники залітали на територію країни. Він заявив, що Білорусь збиває будь-які БПЛА, незалежно від їхнього походження.
Президент білорусі олександр лукашенко визнав, що до країни залітали безпілотники з рф. Він також наголосив, що його країна збиває будь-які БПЛА. Про це лукашенко заявив у коментарі білоруським ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Розповідаючи про використання дронів, Олександр Лукашенко зазначив, що ця зброя вже не є новинкою.
За його словами, сьогодні і Україна, і росія купують величезну кількість БПЛА, але не менш важливим питанням є те, як навчитися ними керувати. Проте в недосвідчених руках і після удару засобів радіоелектронної боротьби дрони втрачають орієнтацію.
Так, за словами лукашенка, вони полетіли до Білорусі.
Таких випадків (прольоту БПЛА - ред.) як з боку росії, так і з боку України було кілька. Ми багато збиваємо. Ми не дивимося, чи це російська, чи українська (техніка - ред.)
Доповнення
Раніше УНН писав, що президент білорусі олександр лукашенко розповів, як під час польоту його вертоліт опинився поруч з безпілотниками. Лукашенко припустив, що дрони летіли низько, щоб уникнути виявлення українськими електронними засобами.
Нагадаємо
3 жовтня кілька російських безпілотників "Шахед" залетіли на територію білорусі під час атаки на Україну. В той таки час над білоруссю зафіксували вертоліт з лукашенком, що летів у південному напрямку.