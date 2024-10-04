лукашенко признал, что беларусь сбивает российские «шахеды»

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что в страну залетали беспилотники из РФ. Он также отметил, что его страна сбивает любые БПЛА. Об этом лукашенко заявил в комментарии белорусским СМИ, передает УНН.

Детали

Рассказывая об использовании дронов, Александр Лукашенко отметил, что это оружие уже не является новинкой.

По его словам, сегодня и Украина, и россия покупают огромное количество БПЛА, но не менее важным вопросом является то, как научиться ими управлять. Однако в неопытных руках и после удара средств радиоэлектронной борьбы дроны теряют ориентацию.

Так, по словам лукашенко, они полетели в Беларусь.

Таких случаев (пролета БПЛА - ред.) как со стороны России, так и со стороны Украины было несколько. Мы много сбиваем. Мы не смотрим, это российская или украинская (техника - ред.) - заявил белорусский президент.

Дополнение

Ранее УНН писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как во время полета его вертолет оказался рядом с беспилотниками. Лукашенко предположил, что дроны летели низко, чтобы избежать обнаружения украинскими электронными средствами.

Напомним,

3 октября несколько российских беспилотников «Шахед» залетели на территорию Беларуси во время атаки на Украину. В то же время над Беларусью зафиксировали вертолет с лукашенко, летевший в южном направлении.