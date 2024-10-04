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Летіли незвично низько: лукашенко заявив, що його вертоліт опинився поблизу безпілотників

Летіли незвично низько: лукашенко заявив, що його вертоліт опинився поблизу безпілотників

Київ • УНН

 • 13016 перегляди

Білоруський диктатор повідомив, що під час польоту його вертоліт опинився поруч з безпілотниками. Лукашенко припустив, що дрони летіли низько, щоб уникнути виявлення українськими електронними засобами.

Під час спілкування з жителями населеного пункту Парохонськ білоруський диктатор заявив, що під час його польоту над територією країни були помічені безпілотники.

Пише УНН із посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко під час спілкування з жителями агромістечка Парохонськ розповів про дрони, які опинилися на дистанції польоту його вертольота.

За словами глави держави, коли вранці, перед вильотом у Пінський район, йому стали доповідати про ситуацію і погоду. Було вирішено відкласти виліт на годину у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Однак, за словами президента рб, ішлося також про БПЛА, і службі безпеки слід було б зрозуміти, куди "дрони літають і куди вертольоту президента летіти", наголосив олександр лукашенко.

Дивлюся, летіли вони дуже низько, незвично низько. Напевно, щоб електронними засобами з України було не видно. Звичайно, вони вертоліт бачать: він же великий, це не безпілотник. Нормально прилетіли. Тому я тут особливо не парюся, як у народі кажуть, із цього приводу

- зізнався глава рб.

Водночас лукашенко запевнив, що "збити вертоліт президента - це війна", яка, за його словами, "українцям не потрібна".

Нагадаємо

білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що його країна нібито готова допомогти Україні у відновленні країни. лукашенко вважає, що нова американська влада буде стурбована проблемами всередині своєї країни і їм буде "не до України", повідомляє білоруське видання Belta.

російські "шахеди" залетіли до білорусі під час атаки на Україну - Гаюн03.10.24, 13:39 • 34902 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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