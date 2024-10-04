Летіли незвично низько: лукашенко заявив, що його вертоліт опинився поблизу безпілотників

Під час спілкування з жителями населеного пункту Парохонськ білоруський диктатор заявив, що під час його польоту над територією країни були помічені безпілотники.

Пише УНН із посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко під час спілкування з жителями агромістечка Парохонськ розповів про дрони, які опинилися на дистанції польоту його вертольота.

За словами глави держави, коли вранці, перед вильотом у Пінський район, йому стали доповідати про ситуацію і погоду. Було вирішено відкласти виліт на годину у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Однак, за словами президента рб, ішлося також про БПЛА, і службі безпеки слід було б зрозуміти, куди "дрони літають і куди вертольоту президента летіти", наголосив олександр лукашенко.

Дивлюся, летіли вони дуже низько, незвично низько. Напевно, щоб електронними засобами з України було не видно. Звичайно, вони вертоліт бачать: він же великий, це не безпілотник. Нормально прилетіли. Тому я тут особливо не парюся, як у народі кажуть, із цього приводу