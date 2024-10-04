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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Летели необычно низко: лукашенко заявил, что его вертолет оказался вблизи беспилотников

Летели необычно низко: лукашенко заявил, что его вертолет оказался вблизи беспилотников

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 13:18  •  3491 просмотра

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Белорусский диктатор сообщил, что во время полета его вертолет оказался рядом с беспилотниками. Лукашенко предположил, что дроны летели низко, чтобы избежать обнаружения украинскими электронными средствами.

Во время общения с жителями населенного пункта Парохонск белорусский диктатор заявил, что во время его полета над территорией страны были замечены беспилотники.

Пишет УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Парохонск рассказал о дронах, которые оказались на дистанции полета его вертолета.

По словам главы государства, когда утром, перед вылетом в Пинский район, ему стали докладывать о ситуации и погоде. Было решено отложить вылет на час в связи с неблагоприятными погодными условиями. Однако, по словам президента РБ, речь шла также о БПЛА, и службе безопасности следовало бы понять, куда «дроны летают и куда вертолету президента лететь», подчеркнул Александр Лукашенко.

Смотрю, летели они очень низко, непривычно низко. Наверное, чтобы электронными средствами из Украины было не видно. Конечно, они вертолет видят: он же большой, это не беспилотник. Нормально прилетели. Поэтому я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу

- признался глава РБ.

В то же время Лукашенко заверил, что «сбить вертолет президента - это война», которая, по его словам, «украинцам не нужна».

Напомним,

белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что его страна якобы готова помочь Украине в восстановлении страны. лукашенко считает, что новые американские власти будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будет «не до Украины», сообщает белорусское издание Belta.

российские «шахеды» залетели в Беларусь во время атаки на Украину - Гаюн3 октября 2024, 10:39 • 33668 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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