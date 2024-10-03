российские «шахеды» залетели в Беларусь во время атаки на Украину - Гаюн
Киев • УНН
3 октября несколько российских беспилотников «Шахед» залетели на территорию Беларуси во время атаки на Украину. В это же время над Беларусью зафиксировали вертолет с Лукашенко, летевший в южном направлении.
Днем, 3 октября, во время налета российских беспилотников на Украину, несколько «шахедов» залетели в Беларусь. Об этом пишет «Беларускі Гаюн», передает УНН.
Детали
Отмечается, что согласно данным мониторинговых каналов около 12:55 3 «шахеды» залетели из Черниговской обл. Украины в направлении Гомельской обл. Беларуси.
Как пишет Гаюн два из них перелетели в районе Новой Гуты и движутся курсом на Гомель, еще один зашел в район Лоева и движется в направлении Хойников.
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Кроме того, в этот же момент в небе над Беларусью зафиксировали вертолет с Лукашенко, который направляется южным курсом из резиденции «Озерный». По предварительным данным, вертолет летит в Микашевичи.
Напомним,
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