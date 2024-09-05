Беларусь сбивает российские «шахеды», запущенные по Украине

В ночь на 5 сентября Беларусь сбивает над своей территорией «Шахеды». Это те дроны, которые Россия запустила по Украине. Об этом сообщает Telegram Беларуски Гаюн, передает УНН.

Детали

В частности, два дрона камикадзе зашли в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области Украины. Это произошло примерно в 01:08. Известно, что «Шахеды» двигались в направлении Гомеля.

По информации Беларуски Гаюн, около 01:30 с аэродрома Барановичи в небо подняли очередной истребитель.

Уже в 01:34 и 01:36, в Гомельском районе слышали два звука взрывов. По предварительной информации, люди слышат и видят антидронную работу в небе на Беларусью.

Позже, в 02:13, Telegram Беларускі Гаюн опубликовал видео, в котором, как утверждаются, пылает и падает один из сбитых дронов-камикадзе типа «Шахед».

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