Білорусь збиває російські "шахеди", запущені по Україні
Київ • УНН
Вночі 5 вересня Білорусь збила над своєю територією два російські дрони "Шахед", запущені по Україні. Дрони-камікадзе зайшли в Гомельську область з Чернігівщини, їх збиття супроводжувалося вибухами.
В ніч на 5 вересня Білорусь збиває над своєю територією "Шахеди". Це ті дрони, які Росія запустила по Україні. Про це повідомляє Telegram Беларускі Гаюн, передає УНН.
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Зокрема, два дрони камікадзе зайшли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області України. Це сталося приблизно о 01:08. Відомо, що "Шахеди" рухались у напрямку Гомеля.
За інформацією Беларускі Гаюн, близько 01:30 з аеродрому Барановичі у небо підняли черговий винищувач.
Вже о 01:34 та 01:36, у Гомельському районі чули два звуки вибухів. За попередньою інформацією, люди чують та бачать антидронову працю у небі на Білоруссю.
Пізніше, о 02:13, Telegram Беларускі Гаюн опублікував відео, в якому, як стверджуються, палає та падає один зі збитих дронів-камікадзе типу "Шахед".
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