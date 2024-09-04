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На Хмельниччині вранці збили один "шахед": без постраждалих

Київ • УНН

 • 21336 перегляди

Сили ППО Хмельницької області знищили один ворожий БПЛА типу "Shahed" під час ранкової повітряної тривоги. За словами голови ОВА Сергія Тюріна, звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.

У Хмельницькій області сьогодні вранці під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони знищили одних  ворожий БПЛА типу "Shahed", обійшлось без постраждалих,  повідомив у середу голова ОВА Сергій Тюрін, передає УНН

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги наші Сили ППО знищили 1 ворожий БпЛА типу "Shahed". Наразі звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило. Дякую нашим ЗСУ!

- написав Тюрін у Telegram.

У небі над Україною вночі збили 22 із 29 "шахедів" та сім із 13 ракет, 6 дронів втрачено, один - полетів у білорусь04.09.24, 09:49 • 37887 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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