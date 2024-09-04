У небі над Україною вночі збили 22 із 29 "шахедів" та сім із 13 ракет, 6 дронів втрачено, один - полетів у білорусь
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ відбили масовану атаку рф, знищивши 22 дрони Shahed та 7 ракет. Загалом було виявлено 42 повітряні цілі, включаючи крилаті ракети та безпілотники.
У небі над Україною вночі збито 22 ударні дрони типу Shahed із 29 та 7 ракет із 13, запущених російськими військами, 6 безпілотників локаційно втрачено, один – полетів у білорусь, повідомили у середу у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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У ніч на 4 вересня, як вказано, ворог завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed".
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей: 2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської обл. (рф); 2 крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря; 6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області (рф); 3 крилаті ракети "Іскандер-К" із території окупованого Криму; 29 ударних БпЛА "Shahed-131/136" (райони пусків Курська обл. (рф).
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей: 4 крилаті ракети Х-101; 3 крилаті ракети "Іскандер-К"; 22 ударні БпЛА "Shahed-131/136. Шість ударних безпілотників локаційно втрачено (імовірно, подавлені РЕБ), один – полетів у білорусь
Протиповітряна оборона, як зазначається, працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.
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