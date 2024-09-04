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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В небе над Украиной ночью сбили 22 из 29 "шахедов" и семь из 13 ракет, 6 дронов потеряно, один - улетел в беларусь

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 06:49  •  28026 просмотра

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Воздушные силы ВСУ отбили массированную атаку РФ, уничтожив 22 дрона Shahed и 7 ракет. Всего было обнаружено 42 воздушные цели, включая крылатые ракеты и беспилотники.

В небе над Украиной ночью сбито 22 ударных дрона типа Shahed из 29 и 7 ракет из 13, запущенных российскими войсками, 6 беспилотников локационно потеряно, один - улетел в беларусь, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН

Детали

В ночь на 4 сентября, как указано, враг нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

В целом радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 42 воздушных целей: 2 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской обл. (рф); 2 крылатые ракеты Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря; 6 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области (рф); 3 крылатые ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма; 29 ударных БпЛА "Shahed-131/136" (районы пусков Курская обл. (рф).

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей: 4 крылатые ракеты Х-101; 3 крылатые ракеты "Искандер-К"; 22 ударных БпЛА "Shahed-131/136. Шесть ударных беспилотников локационно потеряны (предположительно, подавлены РЭБ), один - улетел в беларусь

- сообщили в ПС ВСУ в Telegram.

Противовоздушная оборона, как отмечается, работала во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.

Нічна атаки рф на Львів забрала життя вже 7 людей - мер4 сентября 2024, 06:04 • 77527 просмотров

Юлия Шрамко

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