В небе над Украиной ночью сбили 22 из 29 "шахедов" и семь из 13 ракет, 6 дронов потеряно, один - улетел в беларусь

В небе над Украиной ночью сбито 22 ударных дрона типа Shahed из 29 и 7 ракет из 13, запущенных российскими войсками, 6 беспилотников локационно потеряно, один - улетел в беларусь, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 4 сентября, как указано, враг нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

В целом радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 42 воздушных целей: 2 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской обл. (рф); 2 крылатые ракеты Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря; 6 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области (рф); 3 крылатые ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма; 29 ударных БпЛА "Shahed-131/136" (районы пусков Курская обл. (рф).

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей: 4 крылатые ракеты Х-101; 3 крылатые ракеты "Искандер-К"; 22 ударных БпЛА "Shahed-131/136. Шесть ударных беспилотников локационно потеряны (предположительно, подавлены РЭБ), один - улетел в беларусь - сообщили в ПС ВСУ в Telegram.

Противовоздушная оборона, как отмечается, работала во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.

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