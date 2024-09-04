В Хмельницкой области утром сбили один "шахед": без пострадавших
Киев • УНН
Силы ПВО Хмельницкой области уничтожили один вражеский БПЛА типа «Shahed» во время утренней воздушной тревоги. По словам председателя ОВА Сергея Тюрина, обращений относительно травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало.
В Хмельницкой области сегодня утром во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили одних вражеский БПЛА типа «Shahed», обошлось без пострадавших, сообщил в среду председатель ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.
Сегодня утром во время воздушной тревоги наши Силы ПВО уничтожили 1 вражеский БпЛА типа «Shahed». Сейчас обращений о травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало. Спасибо нашим ВСУ!
У небі над Україною вночі збили 22 із 29 "шахедів" та сім із 13 ракет, 6 дронів втрачено, один - полетів у білорусь4 сентября 2024, 06:49 • 34450 просмотров