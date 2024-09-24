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путін втягує у війну білорусь і йому нічого на це відповісти - Зеленський

путін втягує у війну білорусь і йому нічого на це відповісти - Зеленський

Київ • УНН

 • 19831 перегляди

Президент України заявив у Радбезі ООН, що путін намагається втягнути білорусь у війну з Україною. Зеленський підкреслив, що росія не має законних причин для своїх дій та співпраці з Іраном і Північною Кореєю.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Радбезі ООН заявив, що російський диктатор володимир путін втягує Білорусь у війну з Україною, і йому нічого на це сказати, передає кореспондент УНН.

путіну нічого сказати, якщо запитати в нього, чому він намагається втягнути білорусь у війну, чому його пропагандисти погрожують народам Кавказу чи Центральної Азії, або чому росія інвестує найбільше не в розвиток людства, а в ненависть. У росії немає жодної законної причини – абсолютно – для того, щоб робити Іран і Північну Корею де-факто спільниками у своїй злочинній війні у Європі, коли їхня зброя вбиває нас, вбиває українців і допомагає путіну красти нашу землю в нашого народу,

- заявив Зеленський.

Він додав, що дехто в світі хоче говорити з путіним, але нічого насправді вони почути від нього не зможуть, окрім речей, якій Зеленський назвав безумством.

Ми знаємо, що дехто у світі хоче говорити з путіним. Ми знаємо це. Зустрічатись, говорити, спілкуватись. Але що саме вони можуть від нього почути? Що він засмучений, бо ми реалізуємо своє право захищати наших людей? Або що він хоче продовжувати війну й терор лише задля того, щоб ніхто не подумав, що він не мав рації? Це теж безумство,

- заявив Президент України.

В Україну з білорусі залетів військовий літак Як-130 - "Гаюн"24.09.24, 15:56 • 15399 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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