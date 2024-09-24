В Україну з білорусі залетів військовий літак Як-130 - "Гаюн"
Київ • УНН
24 вересня білоруський тренувальний винищувач Як-130 залетів на територію України з Гомельської області. У Києві та області було оголошено повітряну тривогу, літак був "локаційно втрачений".
Вдень, 24 вересня, на території України залетів білоруський тренувальний винищувач Як-130. Про це пише моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", передає УНН.
Деталі
Як заявили у Повітряних Силах ЗСУ, 24 вересня повітряна ціль перетнула державний кордон з території Білорусії.
Аналітики проєкту "Беларускі Гаюн" стверджують, що йдеться про білоруський військовий літак Як-130,який залетів в Україну з Гомельської області. Проте на момент публікації офіційно тип літального апарату не повідомлений.
Одразу після повідомлення про перетин державного кордону у Києві та області оголосили повітряну тривогу. яка тривала до 14:44. За неофіційними повідомленнями Як-130 був "локаційно втрачений".
На момент публікації Командування Повітряних сил України, Генеральний штаб, чи міноборони Білорусі не прокоментували інцидент.
Довідково
Як-130 - учбово-бойовий літак (УБС), розроблений ОКБ імені Яковлєва спільно з італійською компанією Aermacci для заміни у Військово-повітряних силах Росії учбово-тренувальних літаків Л-39.
Літак здатний виконувати маневри, характерні для винищувачів. Крім того, система управління навчально-бойового літака дозволяє готувати льотчиків не лише для російських бойових літаків, а й для західних літаків
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що невідома повітряна ціль перетнула кордон України з Білорусі в районі Київської та Житомирської областей. Через це у Києві та області було оголошено повітряну тривогу.