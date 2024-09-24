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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украину с беларуси залетел военный самолет Як-130 - "Гаюн"

В Украину с беларуси залетел военный самолет Як-130 - "Гаюн"

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 12:56  •  9023 просмотра

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24 сентября белорусский тренировочный истребитель Як-130 залетел на территорию Украины из Гомельской области. В Киеве и области была объявлена воздушная тревога, самолет был «локально потерян».

Днем, 24 сентября, на территории Украины залетел белорусский тренировочный истребитель Як-130. Об этом пишет мониторинговый проект «Беларускі Гаюн», передает УНН.

Детали 

Как заявили в Воздушных Силах ВСУ, 24 сентября воздушная цель пересекла государственную границу с территории Белоруссии.

Аналитики проекта «Беларускі Гаюн» утверждают, что речь идет о белорусском военном самолете Як-130, который залетел в Украину из Гомельской области. Однако на момент публикации официально тип летательного аппарата не сообщается.

Сразу после сообщения о пересечении государственной границы в Киеве и области объявили воздушную тревогу. которая продолжалась до 14:44. По неофициальным сообщениям Як-130 был «локально потерян».

На момент публикации Командование Воздушных сил Украины, Генеральный штаб, или минобороны Беларуси не прокомментировали инцидент.

Справочно

Як-130 - учебно-боевой самолет (УБС), разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacci для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолетов Л-39.

Самолет способен выполнять маневры, характерные для истребителей. Кроме того, система управления учебно-боевого самолета позволяет готовить летчиков не только для российских боевых самолетов, но и для западных самолетов

Напомним,

Ранее УНН писал, что неизвестная воздушная цель пересекла границу Украины с Беларусью в районе Киевской и Житомирской областей. Из-за этого в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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