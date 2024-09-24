До України залетів невідомий об'єкт з території білорусі - Повітряні сили ЗСУ

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Київ • УНН

 • 26645 перегляди

У вівторок невідома повітряна ціль перетнула кордон України з Білорусі в районі Київської та Житомирської областей. У Києві та області оголошено повітряну тривогу, ДПСУ не фіксує переміщення техніки на кордоні.

У вівторок, 24 вересня, невідома повітряна ціль перетнула державний кордон з України з території білорусі. Про це заявили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусії, курс південний

- попереджають військові. 

Доповнення

Одразу після цього повідомлення ПС ЗСУ у Києві та області оголосили повітряну тривогу. 

Нагадаємо

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що по всій протяжності з кордоном білорусі не фіксується переміщення техніки, особового складу в безпосередній близькості до українського кордону. За тим на скільки змінюється ситуація та на скільки вона є загрозливою для України активно стежать підрозділи розвідки.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКиїв
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