До України залетів невідомий об'єкт з території білорусі - Повітряні сили ЗСУ
Київ • УНН
У вівторок невідома повітряна ціль перетнула кордон України з Білорусі в районі Київської та Житомирської областей. У Києві та області оголошено повітряну тривогу, ДПСУ не фіксує переміщення техніки на кордоні.
У вівторок, 24 вересня, невідома повітряна ціль перетнула державний кордон з України з території білорусі. Про це заявили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусії, курс південний
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Одразу після цього повідомлення ПС ЗСУ у Києві та області оголосили повітряну тривогу.
Нагадаємо
Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що по всій протяжності з кордоном білорусі не фіксується переміщення техніки, особового складу в безпосередній близькості до українського кордону. За тим на скільки змінюється ситуація та на скільки вона є загрозливою для України активно стежать підрозділи розвідки.