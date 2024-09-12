Демченко прокоментував ситуацію на кордоні з білоруссю: підрозділи розвідки стежать за ситуацією
Київ • УНН
Речник ДПСУ повідомив, що на кордоні з білоруссю не фіксується переміщення техніки чи військ. Підрозділи розвідки активно стежать за ситуацією та готові реагувати на будь-які виклики.
По всій протяжності з кордоном білорусі не фіксується переміщення техніки, особового складу в безпосередній близькості до українського кордону. За тим на скільки змінюється ситуація та на скільки вона є загрозливою для України активно стежать підрозділи розвідки. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Бачимо, що білорусь не припиняє нагнітати на напрямку кордону з нашою країною, знову ж таки намагаючись донести, що саме Україна становить загрозу білорусі, хоча це не так. Україна виключно обороняється й звісно цей напрямок залишатиметься загрозливим до поки білорусь залишатиметься в сфері впливу країни терористки
За його словами, наразі ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою.
На даний момент ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою всіма складовими Сил оборони нашої країни – це прикордонники, підрозділи Збройних сил та Національної гвардії, які також посилюють цей напрямок. Ми не фіксуємо якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії нашого рубежу або якихось провокацій. По всій протяжності з кордоном білорусі ми не фіксуємо ні переміщення техніки, ні особового складу в безпосередній близькості до нашого кордону. Це також стосується напрямку кордону по Київській області
Демченко наголосив, що скупчення, чи переміщення техніки, особового складу відбувається в глиб білорусі.
"Все, що білорусь нагнітає, в тому числі скупчуючи, чи переміщуючи свою техніку, особовий склад, різні підрозділи – все це відбувається в глиб території цієї країни. За тим на скільки ситуація змінюється, на скільки вона є загрозливою для нашої країни звісно активно стежать підрозділи розвідки Міністерства оборони й Державної прикордонної служби для того, щоб надалі всі наші складові Сили оборони мали можливість вчасно відреагувати на будь-які виклик", - пояснив Демченко.
Контекст
11 вересня міністр внутрішніх справ білорусі Іван Кубраков заявив, що білорусь вирішила нібито посилити охорону білорусько-українського кордону спецпідрозділами ОМОН та внутрішніх військ.
16 липня Демченко повідомляв, що білорусь продовжує здійснювати інформаційні впливи, але ситуація на кордоні контрольована.