Демченко прокоментував ситуацію на кордоні з білоруссю: підрозділи розвідки стежать за ситуацією

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54739 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 103257 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 141459 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 117191 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 109435 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113919 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 139377 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75183 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83640 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177240 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
75 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 26048 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 31178 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 30240 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 21741 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 34299 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 141459 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 139377 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177240 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515989 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595543 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5835 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 30250 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 31190 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35055 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59072 перегляди
Актуальне
Демченко прокоментував ситуацію на кордоні з білоруссю: підрозділи розвідки стежать за ситуацією

Демченко прокоментував ситуацію на кордоні з білоруссю: підрозділи розвідки стежать за ситуацією

Київ • УНН

 • 22946 перегляди

Речник ДПСУ повідомив, що на кордоні з білоруссю не фіксується переміщення техніки чи військ. Підрозділи розвідки активно стежать за ситуацією та готові реагувати на будь-які виклики.

По всій протяжності з кордоном білорусі не фіксується переміщення техніки, особового складу в безпосередній близькості до українського кордону. За тим на скільки змінюється ситуація та на скільки вона є загрозливою для України активно стежать підрозділи розвідки. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Бачимо, що білорусь не припиняє нагнітати на напрямку кордону з нашою країною, знову ж таки намагаючись донести, що саме Україна становить загрозу білорусі, хоча це не так. Україна виключно обороняється й звісно цей напрямок залишатиметься загрозливим до поки білорусь залишатиметься в сфері впливу країни терористки

- сказав Демченко.

За його словами, наразі ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою.

На даний момент ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою всіма складовими Сил оборони нашої країни – це прикордонники, підрозділи Збройних сил та Національної гвардії, які також посилюють цей напрямок. Ми не фіксуємо якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії нашого рубежу або якихось провокацій. По всій протяжності з кордоном білорусі ми не фіксуємо ні переміщення техніки, ні особового складу в безпосередній близькості до нашого кордону. Це також стосується напрямку кордону по Київській області

- розповів Демченко.

Демченко наголосив, що скупчення, чи переміщення техніки, особового складу відбувається в глиб білорусі.

"Все, що білорусь нагнітає, в тому числі скупчуючи, чи переміщуючи свою техніку, особовий склад, різні підрозділи – все це відбувається в глиб території цієї країни. За тим на скільки ситуація змінюється, на скільки вона є загрозливою для нашої країни звісно активно стежать підрозділи розвідки Міністерства оборони й Державної прикордонної служби для того, щоб надалі всі наші складові Сили оборони мали можливість вчасно відреагувати на будь-які виклик", - пояснив Демченко.

Контекст

11 вересня міністр внутрішніх справ білорусі Іван Кубраков заявив, що білорусь вирішила нібито посилити охорону білорусько-українського кордону спецпідрозділами ОМОН та внутрішніх військ.

16 липня Демченко повідомляв, що білорусь продовжує здійснювати інформаційні впливи, але ситуація на кордоні контрольована.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,605.80
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.05
Ethereum
$2,086.35