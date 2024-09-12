Демченко прокоментував ситуацію на кордоні з білоруссю: підрозділи розвідки стежать за ситуацією

По всій протяжності з кордоном білорусі не фіксується переміщення техніки, особового складу в безпосередній близькості до українського кордону. За тим на скільки змінюється ситуація та на скільки вона є загрозливою для України активно стежать підрозділи розвідки. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Бачимо, що білорусь не припиняє нагнітати на напрямку кордону з нашою країною, знову ж таки намагаючись донести, що саме Україна становить загрозу білорусі, хоча це не так. Україна виключно обороняється й звісно цей напрямок залишатиметься загрозливим до поки білорусь залишатиметься в сфері впливу країни терористки

За його словами, наразі ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою.

На даний момент ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою всіма складовими Сил оборони нашої країни – це прикордонники, підрозділи Збройних сил та Національної гвардії, які також посилюють цей напрямок. Ми не фіксуємо якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії нашого рубежу або якихось провокацій. По всій протяжності з кордоном білорусі ми не фіксуємо ні переміщення техніки, ні особового складу в безпосередній близькості до нашого кордону. Це також стосується напрямку кордону по Київській області