Демченко прокомментировал ситуацию на границе с беларусью: подразделения разведки следят за ситуацией

По всей протяженности с границей беларуси не фиксируется перемещение техники, личного состава в непосредственной близости к украинской границе. За тем на сколько меняется ситуация и на сколько она является угрожающей для Украины активно следят подразделения разведки. Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Видим, что беларусь не прекращает нагнетать на направлении границы с нашей страной, опять же пытаясь донести, что именно Украина представляет угрозу беларуси, хотя это не так. Украина исключительно обороняется и конечно это направление будет оставаться угрожающим до тех пор, пока беларусь будет оставаться в сфере влияния страны террористки - сказал Демченко.

По его словам, сейчас ситуация на границе остается полностью контролируемой.

На данный момент ситуация на границе остается полностью контролируемой всеми составляющими Сил обороны нашей страны - это пограничники, подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии, которые также усиливают это направление. Мы не фиксируем каких-то нестандартных ситуаций непосредственно по линии нашего рубежа или каких-то провокаций. По всей протяженности с границей беларуси мы не фиксируем ни перемещения техники, ни личного состава в непосредственной близости к нашей границе. Это также касается направления границы по Киевской области - рассказал Демченко.

Демченко отметил, что скопление, или перемещение техники, личного состава происходит в глубь беларуси.

"Все, что Беларусь нагнетает, в том числе скапливая, или перемещая свою технику, личный состав, различные подразделения - все это происходит в глубь территории этой страны. За тем на сколько ситуация меняется, на сколько она является угрожающей для нашей страны конечно активно следят подразделения разведки Министерства обороны и Государственной пограничной службы для того, чтобы в дальнейшем все наши составляющие Силы обороны имели возможность вовремя отреагировать на любые вызовы", - пояснил Демченко.

Контекст

11 сентября министр внутренних дел беларуси иван кубраков заявил, что беларусь решила якобы усилить охрану белорусско-украинской границы спецподразделениями ОМОН и внутренних войск.

16 июля Демченко сообщал, что белорусь продолжает осуществлять информационные воздействия, но ситуация на границе контролируемая.