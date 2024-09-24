В Украину залетел неизвестный объект с территории Беларуси - Воздушные силы ВСУ
Киев • УНН
Во вторник неизвестная воздушная цель пересекла границу Украины с Беларусью в районе Киевской и Житомирской областей. В Киеве и области объявлена воздушная тревога, ГПСУ не фиксирует перемещение техники на границе.
Во вторник, 24 сентября, неизвестная воздушная цель пересекла государственную границу с Украиной с территории Беларуси. Об этом заявили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Воздушная цель (не скоростная) на границе Киевской и Житомирской областей, пересекла государственную границу с территории Белоруссии, курс южный
Дополнение
Сразу после этого сообщения ВС ВСУ в Киеве и области объявили воздушную тревогу.
Напомним,
Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что по всей протяженности с границей Беларуси не фиксируется перемещение техники, личного состава в непосредственной близости к украинской границе. За тем на сколько меняется ситуация и на сколько она является угрожающей для Украины активно следят подразделения разведки.