В Украину залетел неизвестный объект с территории Беларуси - Воздушные силы ВСУ

Во вторник, 24 сентября, неизвестная воздушная цель пересекла государственную границу с Украиной с территории Беларуси. Об этом заявили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Воздушная цель (не скоростная) на границе Киевской и Житомирской областей, пересекла государственную границу с территории Белоруссии, курс южный - предупреждают военные.

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Сразу после этого сообщения ВС ВСУ в Киеве и области объявили воздушную тревогу.

Напомним,

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что по всей протяженности с границей Беларуси не фиксируется перемещение техники, личного состава в непосредственной близости к украинской границе. За тем на сколько меняется ситуация и на сколько она является угрожающей для Украины активно следят подразделения разведки.