путин втягивает в войну Беларусь и ему нечего на это ответить - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН заявил, что российский диктатор Владимир Путин втягивает Беларусь в войну с Украиной, и ему нечего на это сказать, передает корреспондент УНН.

путину нечего сказать, если спросить у него, почему он пытается втянуть беларусь в войну, почему его пропагандисты угрожают народам Кавказа или Центральной Азии, или почему россия инвестирует больше всего не в развитие человечества, а в ненависть. У россии нет ни одной законной причины - абсолютно - для того, чтобы делать Иран и Северную Корею де-факто сообщниками в своей преступной войне в Европе, когда их оружие убивает нас, убивает украинцев и помогает путину воровать нашу землю у нашего народа, - заявил Зеленский.

Он добавил, что некоторые в мире хотят говорить с путиным, но ничего на самом деле они услышать от него не смогут, кроме вещей, которой Зеленский назвал безумием.

Мы знаем, что кое-кто в мире хочет говорить с путиным. Мы знаем это. Встречаться, говорить, общаться. Но что именно они могут от него услышать? Что он расстроен, потому что мы реализуем свое право защищать наших людей? Или что он хочет продолжать войну и террор только для того, чтобы никто не подумал, что он был не прав? Это тоже безумие, - заявил Президент Украины.

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