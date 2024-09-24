путин втягивает в войну Беларусь и ему нечего на это ответить - Зеленский

ukenru
Эксклюзив
Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину
  •  71596 просмотра

Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину

Эксклюзив
Эксперт намекнул, что АРМА "ворует" деньги, а ответственность за это никто не несет
  •  103116 просмотра

Эксперт намекнул, что АРМА "ворует" деньги, а ответственность за это никто не несет

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского
  •  116467 просмотра

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Эксклюзив
Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады
  •  104676 просмотра

Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады

Эксклюзив
Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп
  •  106275 просмотра

Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп

Эксклюзив
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
  •  125988 просмотра

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Эксклюзив
Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ
  •  122282 просмотра

Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ

Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский
  •  111049 просмотра

Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский

Эксклюзив
Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА
23 сентября 2024, 13:20  •  121423 просмотра

Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский
23 сентября 2024, 10:36  •  126897 просмотра

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Минфине объяснили, почему в 2025 году не планируется повышать минимальную зарплату

В Минфине объяснили, почему в 2025 году не планируется повышать минимальную зарплату

  •  19924 просмотра
В Украину залетел неизвестный объект с территории Беларуси - Воздушные силы ВСУ

В Украину залетел неизвестный объект с территории Беларуси - Воздушные силы ВСУ

  •  20733 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

  •  103677 просмотра
Завтра в Украине не планируют отключать свет

Завтра в Украине не планируют отключать свет

  •  18300 просмотра
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

  •  100708 просмотра
публикации
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

  •  100708 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

  •  103677 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

  •  116467 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

  •  117614 просмотра
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
Эксклюзив

  •  125988 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  106273 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  104639 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  97169 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  94850 просмотра
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября 2024, 03:07  •  109509 просмотра
Актуальное
путин втягивает в войну Беларусь и ему нечего на это ответить - Зеленский

путин втягивает в войну Беларусь и ему нечего на это ответить - Зеленский

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 20:53  •  1947 просмотра

Read in English

Президент Украины заявил в Совбезе ООН, что путин пытается втянуть беларусь в войну с Украиной. Зеленский подчеркнул, что россия не имеет законных причин для своих действий и сотрудничества с Ираном и Северной Кореей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН заявил, что российский диктатор Владимир Путин втягивает Беларусь в войну с Украиной, и ему нечего на это сказать, передает корреспондент УНН.

путину нечего сказать, если спросить у него, почему он пытается втянуть беларусь в войну, почему его пропагандисты угрожают народам Кавказа или Центральной Азии, или почему россия инвестирует больше всего не в развитие человечества, а в ненависть. У россии нет ни одной законной причины - абсолютно - для того, чтобы делать Иран и Северную Корею де-факто сообщниками в своей преступной войне в Европе, когда их оружие убивает нас, убивает украинцев и помогает путину воровать нашу землю у нашего народа,

- заявил Зеленский.

Он добавил, что некоторые в мире хотят говорить с путиным, но ничего на самом деле они услышать от него не смогут, кроме вещей, которой Зеленский назвал безумием.

Мы знаем, что кое-кто в мире хочет говорить с путиным. Мы знаем это. Встречаться, говорить, общаться. Но что именно они могут от него услышать? Что он расстроен, потому что мы реализуем свое право защищать наших людей? Или что он хочет продолжать войну и террор только для того, чтобы никто не подумал, что он был не прав? Это тоже безумие,

- заявил Президент Украины.

В Украину с беларуси залетел военный самолет Як-130 - "Гаюн"24 сентября 2024, 12:56 • 12392 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
sovet-bezopasnosti-organizatsii-obedinennikh-natsiiСовет Безопасности Организации Объединенных Наций
severnaya-koreyaСеверная Корея
yevropaЕвропа
tsentralna-aziiaЦентральная Азия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
iranИран