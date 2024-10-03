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російські "шахеди" залетіли до білорусі під час атаки на Україну - Гаюн

російські "шахеди" залетіли до білорусі під час атаки на Україну - Гаюн

Київ • УНН

 • 34904 перегляди

3 жовтня кілька російських безпілотників "Шахед" залетіли на територію Білорусі під час атаки на Україну. У цей же час над Білоруссю зафіксували вертоліт з Лукашенком, що летів у південному напрямку.

Вдень, 3 жовтня, під час нальоту російських безпілотників на Україну, декілька "шахедів" залетіли до білорусі. Про це пише "Беларускі Гаюн", передає УНН.

Деталі

Зазначається, що згідно з даними моніторингових каналів  близько 12:55 3 "шахеди" залетіли з Чернігівської обл. України в напрямку Гомельської обл. Беларуси.

Як пише Гаюн  два з них перелетіли в районі Нової Гути і рухаються курсом на Гомель, ще один зайшов в район Лоева і рухається в напрямку Хойников.

Білорусь збиває російські "шахеди", запущені по Україні05.09.24, 02:43 • 112282 перегляди

Крім того, у цей же момент в небі над Білоруссю зафіксували вертоліт з Лукашенко, який направляється південним курсом з резиденції "Озерный". За попередніми даними, вертоліт летить в Микашевичи.

Нагадаємо

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