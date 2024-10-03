російські "шахеди" залетіли до білорусі під час атаки на Україну - Гаюн
Київ • УНН
3 жовтня кілька російських безпілотників "Шахед" залетіли на територію Білорусі під час атаки на Україну. У цей же час над Білоруссю зафіксували вертоліт з Лукашенком, що летів у південному напрямку.
Вдень, 3 жовтня, під час нальоту російських безпілотників на Україну, декілька "шахедів" залетіли до білорусі. Про це пише "Беларускі Гаюн", передає УНН.
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Зазначається, що згідно з даними моніторингових каналів близько 12:55 3 "шахеди" залетіли з Чернігівської обл. України в напрямку Гомельської обл. Беларуси.
Як пише Гаюн два з них перелетіли в районі Нової Гути і рухаються курсом на Гомель, ще один зайшов в район Лоева і рухається в напрямку Хойников.
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Крім того, у цей же момент в небі над Білоруссю зафіксували вертоліт з Лукашенко, який направляється південним курсом з резиденції "Озерный". За попередніми даними, вертоліт летить в Микашевичи.
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