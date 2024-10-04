лукашенко визвався "допомогти" Україні у відновленні
Київ • УНН
білоруський диктатор заявив про готовність допомогти Україні у відновленні. Він вважає, що нова влада США буде зайнята внутрішніми проблемами і не зможе підтримати Україну.
білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що його країна нібито готова допомогти Україні у відновленні країни. лукашенко вважає, що нова американська влада буде стурбована проблемами всередині своєї країни і їм буде "не до України", повідомляє білоруське видання Belta, передає УНН.
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лукашенко заявив, що верхівкою України нібито керують американці. І якщо щось треба вирішити, Володимир Зеленський одразу летить до Вашингтона.
"Він не їде в мінськ і москву, щоб домовитися і врешті-решт закінчити цю війну. Він думає, що американці відбудують Україну після війни і вони будуть "заможними", міцними, мудрими. Ніхто їх відновлювати не буде. Влада зміниться - скажуть: "Володя, ти хто такий?" - заявив лукашенко.
диктатор вважає, що нова американська влада нібито буде стурбована проблемами всередині своєї країни і їм буде не до України.
"Тому керівництву України треба взяти голову в руки і зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів", - підкреслив лукашенко.
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