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лукашенко визвався "допомогти" Україні у відновленні

лукашенко визвався "допомогти" Україні у відновленні

Київ • УНН

 • 14622 перегляди

білоруський диктатор заявив про готовність допомогти Україні у відновленні. Він вважає, що нова влада США буде зайнята внутрішніми проблемами і не зможе підтримати Україну.

білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що його країна нібито готова допомогти Україні у відновленні країни. лукашенко вважає, що нова американська влада буде стурбована проблемами всередині своєї країни і їм буде "не до України", повідомляє білоруське видання Belta, передає УНН.

Деталі

лукашенко заявив, що верхівкою України нібито керують американці. І якщо щось треба вирішити, Володимир Зеленський одразу летить до Вашингтона.

"Він не їде в мінськ і москву, щоб домовитися і врешті-решт закінчити цю війну. Він думає, що американці відбудують Україну після війни і вони будуть "заможними", міцними, мудрими. Ніхто їх відновлювати не буде. Влада зміниться - скажуть: "Володя, ти хто такий?" - заявив лукашенко.

диктатор вважає, що нова американська влада нібито буде стурбована проблемами всередині своєї країни і їм буде не до України.

"Тому керівництву України треба взяти голову в руки і зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів", - підкреслив лукашенко.

лукашенку привиділись військові НАТО "вздовж кордону": пригрозив ядерною зброєю у разі нападу на білорусь27.09.24, 12:52 • 12758 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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