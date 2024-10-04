лукашенко вызвался "помочь" Украине в восстановлении
Киев • УНН
белорусский диктатор заявил о готовности помочь Украине в восстановлении. Он считает, что новая власть США будет занята внутренними проблемами и не сможет поддержать Украину.
белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что его страна якобы готова помочь Украине в восстановлении страны. лукашенко считает, что новые американские власти будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будет "не до Украины", сообщает белорусское издание Belta, передает УНН.
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лукашенко заявил, что верхушкой Украины якобы руководят американцы. И если что-то надо решить, Владимир Зеленский сразу летит в Вашингтон.
"Он не едет в минск и москву, чтобы договориться и в конце концов закончить эту войну. Он думает, что американцы отстроят Украину после войны и они будут "богатыми", крепкими, мудрыми. Никто их восстанавливать не будет. Власть сменится - скажут: "Володя, ты кто такой?" - заявил лукашенко.
диктатор считает, что новая американская власть якобы будет озабочена проблемами внутри своей страны и им будет не до Украины.
"Поэтому руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов", - подчеркнул лукашенко.
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