лукашенко привиделись военные НАТО "вдоль границы": пригрозил ядерным оружием в случае нападения на беларусь

белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что, в случае если НАТО нападет на беларусь, будет применено ядерное оружие. По его словам, военные НАТО уже якобы "выстроились вдоль границы, особенно польской", сообщает БЕЛТА, пишет УНН.

лукашенко подчеркнул, что "нападение на беларусь - это третья мировая война". Он напомнил, что россия недавно внесла поправки в ядерную доктрину, в которых отмечается, что в случае нападения на россию и беларусь, якобы будет применено ядерное оружие.

Американцы и поляки - они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже руки потирает, мы применяем ядерное оружие. И россия за нас втягивается - сказал лукашенко.

"Мы применим ядерное оружие - нам могут ответить. И по россии в том числе. Поэтому россия весь арсенал применит. А это уже мировая война. Этого не хочет и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия - это государственная граница. Наступили на нее - ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся", - добавил лукашенко.

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