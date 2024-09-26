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В ЕС отреагировали на очередные ядерные угрозы путина: продолжение очень безответственного и неприемлемого поведения

В ЕС отреагировали на очередные ядерные угрозы путина: продолжение очень безответственного и неприемлемого поведения

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 14:29  •  1282 просмотра

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Представитель Еврокомиссии Стано осудил очередные ядерные угрозы Путина, назвав их безответственными. ЕС пытается донести свою позицию до международных партнеров, указывая на безрассудное поведение России.

Спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано прокомментировал очередные ядерные угрозы российского президента владимира путина, указав, что это лишь продолжение очень безответственного и неприемлемого поведения и что позиция ЕС остается неизменной, пишет УНН.

Детали

"Это не первый раз, когда путин играет со своим ядерным арсеналом. Поэтому это лишь продолжение очень безответственного и неприемлемого поведения со стороны путина, который показывает всему миру, особенно во время недели высокого уровня в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, свое истинное лицо. Что он не чурается снова и снова играть в ядерные игры. Поэтому мы, конечно, решительно отвергаем эти угрозы. И позиция ЕС остается неизменной", - сказал Стано на вопрос, каким образом ЕС будет реагировать на очередное "снижение порога" применения российского ядерного оружия против неядерных государств, о чем было объявлено накануне путиным.

По словам Стано, европейская сторона пытается "донести эту позицию также до наших партнёров в международном сообществе, точно указывая им, насколько безрассудное и безответственное поведение мы видим со стороны того, кто представляет страну, которая является постоянным членом Совета Безопасности (ООН), которому поручено... задача Совета Безопасности заключается в поддержании мира во всём мире. Но он подрывает это".

"Поэтому это соответствует модели его поведения до сих пор, раскрывая истинное лицо во время очень важного международного события высокого уровня, которое происходит прямо сейчас в Нью-Йорке", - отметил спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики.

Новые "красные линии": путин угрожает ядерным оружием за удары ракетами и дронами по рф25 сентября 2024, 17:07 • 35408 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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