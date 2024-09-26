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У ЄС відреагували на чергові ядерні погрози путіна: продовження дуже безвідповідальної та неприйнятної поведінки

У ЄС відреагували на чергові ядерні погрози путіна: продовження дуже безвідповідальної та неприйнятної поведінки

Київ • УНН

 • 17264 перегляди

Речник Єврокомісії Стано засудив чергові ядерні погрози Путіна, назвавши їх безвідповідальними. ЄС намагається донести свою позицію до міжнародних партнерів, вказуючи на безрозсудну поведінку Росії.

Речник Єврокомісії із питань зовнішньої політики Петер Стано прокоментував чергові ядерні погрози російського президента володимира путіна, вказавши, що це лише продовження дуже безвідповідальної та неприйнятної поведінки і що позиція ЄС залишається незмінною, пише УНН.

Деталі

"Це не вперше, коли путін грає зі своїм ядерним арсеналом. Тож це лише продовження дуже безвідповідальної та неприйнятної поведінки з боку путіна, який показує всьому світу, особливо під час тижня високого рівня у межах Генеральної Асамблеї ООН, своє справжнє обличчя. Що він не цурається знову і знову грати в ядерні ігри. Тому ми, звісно, рішуче відкидаємо ці погрози. І позиція ЄС залишається незмінною", - сказав Стано на запитання, яким чином ЄС реагуватиме на чергове "зниження порогу" застосування російської ядерної зброї проти неядерних держав, про що було оголошено напередодні путіним.

Зі слів Стано, європейська сторона намагається "донести цю позицію також до наших партнерів у міжнародному співтоваристві, точно вказуючи їм, наскільки безрозсудну та безвідповідальну поведінку ми бачимо з боку того, хто представляє країну, яка є постійним членом Ради Безпеки (ООН), якому доручено... завдання Ради Безпеки полягає у підтримці миру у всьому світі. Але він підриває це".

"Тож це відповідає моделі його поведінки досі, розкриваючи справжнє обличчя під час дуже важливої ​​міжнародної події високого рівня, яка відбувається прямо зараз у Нью-Йорку", - зазначив речник Єврокомісії із питань зовнішньої політики.

Нові "червоні лінії": путін погрожує ядерною зброєю за удари ракетами та дронами по рф25.09.24, 20:07 • 36570 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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