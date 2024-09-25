Новые "красные линии": путин угрожает ядерным оружием за удары ракетами и дронами по рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия планирует расширить условия применения ядерного оружия. Путин заявил о возможности ядерного удара в ответ на атаку неядерного государства при поддержке ядерного, а также по Беларуси.

россия стремится изменить ядерную доктрину, в частности расширить перечень  условий применения ядерного оружия. об этом во время заседания Постоянной конференции Совета Безопасности ООН по вопросам ядерного сдерживания заявил российский президент владимир путин, передает УНН.

Детали

По его словам, российские специалисты из Минобороны, МИД, Офиса Совбеза и других ведомств провели глубокий и всесторонний анализ и оценили необходимость корректировки наших подходов к возможному применению ядерных сил.

По результатам этой работы было предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия

- заявил путин. 

В частности предлагается расширить категорию государств и военных союзов, в отношении которых осуществляется ядерное сдерживание. Кроме того, путин хочет дополнить перечень военных угроз, для нейтрализации которых проводятся меры ядерного сдерживания.

В обновленной версии документа агрессию против России со стороны любой неядерной державы, но при участии или поддержке ядерной державы, предлагается рассматривать. Также четко зафиксированы условия перехода рф к применению ядерного оружия. Мы рассмотрим эту возможность, когда получим достоверную информацию о массированных пусках авиационно-космического ударного оружия и его пересечении нашей государственной границы. Я имею в виду стратегическую и тактическую авиацию, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковую и другую авиацию

- заявил российский президент. 

К тому же россия оставляет за право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как члена Союзного государства. Все эти вопросы были согласованы с белорусской стороной и президентом Беларуси.

Напомним,

Российский диктатор владимир путин цинично прокомментировал возможное согласие западных стран на удары дальнобойными ракетами по рф и отметил - это будет означать, что страны НАТО непосредственно участвуют в войне.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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