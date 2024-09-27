лукашенку привиділись військові НАТО "вздовж кордону": пригрозив ядерною зброєю у разі нападу на білорусь

білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що, у разі якщо НАТО нападе на білорусь, буде застосовано ядерну зброю. За його словами, військові НАТО вже нібито "вишикувалися вздовж кордону, особливо польського", повідомляє БЕЛТА, пише УНН.

лукашенко наголосив, що "напад на білорусь - це третя світова війна". Він нагадав, що росія нещодавно внесла поправки в ядерну доктрину, у яких зазначається, що у разі нападу на росію і білорусь, нібито буде застосовано ядерну зброю.

Американці і поляки - вони вже вишикувалися вздовж кордону, особливо польського. Знаємо, що керівництво Польщі вже руки потирає, ми застосовуємо ядерну зброю. І росія за нас втягується - сказав лукашенко.

"Ми застосуємо ядерну зброю - нам можуть відповісти. І по росії в тому числі. Тому росія весь арсенал застосує. А це вже світова війна. Цього не хоче і Захід. Вони до цього не готові. Але ми їм відверто говоримо: червона лінія - це державний кордон. Наступили на неї - відповідь буде миттєвою. Ми до цього готуємося", - додав лукашенко.

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