Експерт розкрив, чому лукашенко "намалюють" перемогу на виборах у білорусі

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко дуже вигідно обіграв тему війни в Україні, тому немає сумнівів, що білоруське ЦВК "намалює" йому перемогу. Ще однією із причин безсумнівної перемоги лукашенка може бути відсутність альтернативи, адже кандидати, які візьмуть участь, чисто технічні. Про це в коментарі УНН розповів експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

Деталі

Як розповів Тишкевич, стабільна електоральна база лукашенка зменшується, тому що змінюється білоруське суспільство, його структура змінюється. На сьогодні вона складає приблизно 30-33%, але лукашенко дуже вигідно "обіграв" тему війни.

З точки зору сьогодення лукашенко дуже вигідно обіграв тему немає війни, тому що… так, можна говорити про співучасть білорусі в агресії, але на внутрішньому білоруському політичному полі лукашенко позиціонує своє досягнення тим, що білорусь не вступила у війну проти України… у формі своїх Збройних сил. Це може бути його "досягненням", і відповідно він спробує провести паралелі, що поки він, то такої війни не буде. Звісно, що таке позиціонування або така риторика, вона знаходить свого споживача і у формації кращого серед гірших, то так лукашенко, можливо, має ще додаткові декілька десятків відсотків голосів. Але якщо говорити про стабільну електоральну базу довгострокову, то він її втратив вже 15 років тому - сказав Тишкевич.

Він відкидає можливі протести в білорусі, як це було у 2020 році, а також те, що росія зможе втрутитися у вибори. В контексті втручання у вибори, він задався питанням: "а що сьогодні лукашенку заважає виграти вибори?".

"Протести 2020 року можуть повпливати на ці вибори? Ну, хіба що відсотком голосів, які покажуть лукашенку, тому що у нього особиста психологічна травма", - зазначив експерт.

За його словами, якщо за звичайний лайк в інтернеті в білорусі можуть дати до 2 років ув’язнення, то "про які протести може йти мова?".

"Які протести в такому форматі? Плюс для протесту потрібно організаційне ядро. І потрібна певна ідея, за що? Якщо нова опозиція дискредитувала себе. І ступінь їх підтримки в межах 10% в білорусі. Хто буде тим об’єднавчим ядром. Настрої суспільства не дозволяють лукашенку спати спокійно, тому що його не сприймають, ну скажімо так, як свого президента. Його в кращому випадку частина сприймає, як кращого серед гірших варіантів. Але альтернативи станом на сьогодні немає. Це теза, що немає війни і друга, що альтернативи немає", - додав експерт.

Доповнення

Вчора, 22 січня, Центральна виборча комісія білорусі, де 21 січня розпочалося дострокове голосування на виборах президента, оголосила про рекордну явку у 7,81%.

Дострокове голосування триватиме до 25 січня, 26 січня – основний день виборів в білорусі.

Тишкевич розповів, що дострокове голосування проходить вже останні 10 років.

"Людина заздалегідь може прийти з паспортом до виборчої дільниці в робочий час, які відкриті до дня голосування. Це одна з причин критики політики білоруського законодавства, тому що це залишає дуже великі можливості для вкиду певних бюлетеней", - зазначив Тишкевич.

Він навів цитату: "що вибори перемагає не той, хто голосує, а той хто рахує, тому тут і питання з правильним підрахунком голосів".

"Це достатньо старе питання в білоруській політиці, тому в результаті цих виборів ЦВК заявить, що лукашенко переміг, то в принципі, в цьому мало хто сумнівається", - зазначив Тишкевич.

Варто також зазначити, що окрім лукашенка, у майбутніх президентських виборах візьмуть участь кандидати від провладних партій: Олег Гайдукевич (ЛДПБ), Сергій Сиранков (КПБ), Олександр Хижняк (Республіканська партія праці і справедливості), Анна Канопацька (безпартійна).

Тишкевич називає їх технічними кандидатами, які не становлять серйозної загрози для лукашенка.

Нагадаємо

В жовтні депутати палати представників білорусі призначили дату президентських виборів на 26 січня 2025 року.

лукашенко відмовився запрошувати спостерігачів ОБСЄ на "президентські вибори".