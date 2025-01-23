Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

Английские продюсеры Майк Сток, Мэтт Эйткен и Пит Уотерман раскритиковали Сабрину Карпентер за якобы сексуализированный образ и провокационные тексты, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

25-летняя певица Сабрина Карпентер стала объектом критики со стороны трио английских продюсеров Майка Стока, Мэтта Эйткена и Пита Уотермана.

«Музыкальные магнаты» назвали ее сексуальный имидж „ленивым“, а 78-летний Пит Уотерман заявил, что стиль певицы, который напоминает „маленькую девочку“, является „оскорбительным“. По его мнению, Карпентер не нужно сексуализировать свой образ, ведь ее талант говорит сам за себя.

Майк Сток в комментарии для издания «Сан» отметил, что современные исполнительницы, по его мнению, обесценивают обретенные права женщин, демонстрируя чрезмерно провокационный вид.

В свою очередь, Пит добавил: «Если вы хотите уважения, не появляйтесь в стрингах».

Кроме внешнего вида Сабрины, критике подверглись и ее песни. Продюсеры обратили внимание на треки «Juno» и «Bed Chem», где упоминаются сексуальные темы и позиции. В этом контексте они выразили убеждение, что подобные тексты не нужны артистке, которая имеет настоящий талант.

Напомним

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