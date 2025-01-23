Обмежує права жінок: продюсери засудили співачку Сабріну Карпентер через надто сексуальний образ

Англійські продюсери Майк Сток, Метт Ейткен та Піт Уотерман розкритикували Сабріну Карпентер за начебто сексуалізований образ і провокативні тексти, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

25-річна співачка Сабріна Карпентер стала об’єктом критики з боку тріо англійських продюсерів Майка Стока, Метта Ейткена та Піта Уотермана.

"Музичні магнати" назвали її сексуальний імідж "лінивим", а 78-річний Піт Уотерман заявив, що стиль співачки, який нагадує "маленьку дівчинку", є "образливим". На його думку, Карпентер не потрібно сексуалізувати свій образ, адже її талант говорить сам за себе.

Майк Сток у коментарі для видання "Сан" зазначив, що сучасні виконавиці, на його думку, знецінюють здобуті права жінок, демонструючи надмірно провокативний вигляд.

У свою чергу, Піт додав: "Якщо ви хочете поваги, не з’являйтеся в стрінгах".

Окрім зовнішнього вигляду Сабріни, критиці піддалися й її пісні. Продюсери звернули увагу на треки "Juno" та "Bed Chem", де згадуються сексуальні теми й позиції. У цьому контексті вони висловили переконання, що подібні тексти непотрібні артистці, яка має справжній талант.

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