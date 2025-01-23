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Обмежує права жінок: продюсери засудили співачку Сабріну Карпентер через надто сексуальний образ

Обмежує права жінок: продюсери засудили співачку Сабріну Карпентер через надто сексуальний образ

Київ • УНН

 • 123429 перегляди

Продюсери Майк Сток, Метт Ейткен та Піт Уотерман назвали сексуальний імідж Сабріни Карпентер "лінивим" та "образливим". Вони також розкритикували тексти її пісень за надмірну сексуалізацію.

Англійські продюсери Майк Сток, Метт Ейткен та Піт Уотерман розкритикували Сабріну Карпентер за начебто сексуалізований образ і провокативні тексти, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

25-річна співачка Сабріна Карпентер стала об’єктом критики з боку тріо англійських продюсерів Майка Стока, Метта Ейткена та Піта Уотермана.

"Музичні магнати" назвали її сексуальний імідж "лінивим", а 78-річний Піт Уотерман заявив, що стиль співачки, який нагадує "маленьку дівчинку", є "образливим". На його думку, Карпентер не потрібно сексуалізувати свій образ, адже її талант говорить сам за себе.

Майк Сток у коментарі для видання "Сан" зазначив, що сучасні виконавиці, на його думку, знецінюють здобуті права жінок, демонструючи надмірно провокативний вигляд. 

У свою чергу, Піт додав: "Якщо ви хочете поваги, не з’являйтеся в стрінгах".

Окрім зовнішнього вигляду Сабріни, критиці піддалися й її пісні. Продюсери звернули увагу на треки "Juno" та "Bed Chem", де згадуються сексуальні теми й позиції. У цьому контексті вони висловили переконання, що подібні тексти непотрібні артистці, яка має справжній талант.

Нагадаємо 

Стримінгова платформа Spotify опублікувала музичні підсумки року. У Wrapped 2024 представлені найбільш прослуховувані пісні, альбоми та виконавці.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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