Opera представила Neon - новий браузер з інтегрованими агентами ШІ для кодування та ігор
Київ • УНН
Opera представила Neon, концептуальний браузер зі штучним інтелектом. Він здатний обробляти завдання, як кодування, розробка ігор, написання звітів, використовуючи чат-бота, Browser Operator.
Opera представила свій новий браузер Opera Neon, описаний як концептуальний інструмент, здатний розуміти запити користувача і виконувати такі дії, як кодування, написання звітів, розробка ігор.
Передає УНН із посиланням на TechCrunch.
Деталі
У вівторок Opera представила новий браузер під назвою Opera Neon, який зосередиться на робочих процесах зі штучним інтелектом. Норвезький розробник описав Neon як концептуальний браузер, який від імені користувача матиме сили змогу обробляти кілька завдань паралельно, а також, навіть братися за програмування гри або розробку та створення веб-сайту.
Браузер Opera Neon має три важливі нові кнопки на бічній панелі: Chat, Do та Make.
Chat представляє інтерфейс чат-бота, за допомогою якого ви можете шукати в Інтернеті, отримувати відповіді на свої запити та запитувати додаткову інформацію про веб-сторінки, які ви переглядаєте.
Do використовує ШІ-агент Browser Operator, який був анонсований у березні. Цей ШІ-агент нібито здатний виконувати такі завдання, як заповнення форм або керування бронюванням квитків локально в браузері.
Make дозовляє створювати ігри, веб-сайти, фрагменти коду, звіти та багато іншого за допомогою текстових підказок.
Компанія заявила, що Neon працюватиме над завданнями самостійно, завдяки інтеграції ШІ.
Opera Neon є значним кроком до розумнішого та автоматизованішого перегляду веб-сторінок, де штучний інтелект не лише допомагає, але й діє
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