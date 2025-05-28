Opera представила Neon - новый браузер с интегрированными агентами ИИ для кодирования и игр

Opera представила свой новый браузер Opera Neon, описанный как концептуальный инструмент, способный понимать запросы пользователя и выполнять такие действия, как кодирование, написание отчетов, разработка игр.

Передает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Во вторник Opera представила новый браузер под названием Opera Neon, который сосредоточится на рабочих процессах с искусственным интеллектом. Норвежский разработчик описал Neon как концептуальный браузер, который от имени пользователя будет иметь силы возможность обрабатывать несколько задач параллельно, а также, даже браться за программирование игры или разработку и создание веб-сайта.

Браузер Opera Neon имеет три важные новые кнопки на боковой панели: Chat, Do и Make.

Chat представляет интерфейс чат-бота, с помощью которого вы можете искать в Интернете, получать ответы на свои запросы и запрашивать дополнительную информацию о веб-страницах, которые вы просматриваете.

Do использует ИИ-агент Browser Operator, который был анонсирован в марте. Этот ИИ-агент якобы способен выполнять такие задачи, как заполнение форм или управление бронированием билетов локально в браузере.

Make позволяет создавать игры, веб-сайты, фрагменты кода, отчеты и многое другое с помощью текстовых подсказок.

Компания заявила, что Neon будет работать над задачами самостоятельно, благодаря интеграции ИИ.

Opera Neon является значительным шагом к более умному и автоматизированному просмотру веб-страниц, где искусственный интеллект не только помогает, но и действует