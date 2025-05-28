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Opera представила Neon - новый браузер с интегрированными агентами ИИ для кодирования и игр

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Opera представила Neon, концептуальный браузер с искусственным интеллектом. Он способен обрабатывать задачи, как кодирование, разработка игр, написание отчетов, используя чат-бота, Browser Operator.

Opera представила Neon - новый браузер с интегрированными агентами ИИ для кодирования и игр

Opera представила свой новый браузер Opera Neon, описанный как концептуальный инструмент, способный понимать запросы пользователя и выполнять такие действия, как кодирование, написание отчетов, разработка игр.

Передает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Во вторник Opera представила новый браузер под названием Opera Neon, который сосредоточится на рабочих процессах с искусственным интеллектом. Норвежский разработчик описал Neon как концептуальный браузер, который от имени пользователя будет иметь силы возможность обрабатывать несколько задач параллельно, а также, даже браться за программирование игры или разработку и создание веб-сайта.

Браузер Opera Neon имеет три важные новые кнопки на боковой панели: Chat, Do и Make.

Chat представляет интерфейс чат-бота, с помощью которого вы можете искать в Интернете, получать ответы на свои запросы и запрашивать дополнительную информацию о веб-страницах, которые вы просматриваете.

Do использует ИИ-агент Browser Operator, который был анонсирован в марте. Этот ИИ-агент якобы способен выполнять такие задачи, как заполнение форм или управление бронированием билетов локально в браузере.

Make позволяет создавать игры, веб-сайты, фрагменты кода, отчеты и многое другое с помощью текстовых подсказок.

Компания заявила, что Neon будет работать над задачами самостоятельно, благодаря интеграции ИИ. 

Opera Neon является значительным шагом к более умному и автоматизированному просмотру веб-страниц, где искусственный интеллект не только помогает, но и действует

- говорится в отчете презентации.

Напомним

Компания OpenAI заинтересована в приобретении браузера Chrome, если суд обяжет Google продать его в рамках антимонопольного разбирательства.

Google анонсировала подписку за 249,99 долларов в месяц для опытных пользователей ИИ, чтобы конкурировать с OpenAI.

Игорь Тележников

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