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The Guardian

Google запускає підписку на оновлений ШІ за $250 у спробі випередити конкурентів

Київ • УНН

 • 776 перегляди

Google анонсувала підписку за 249,99 доларів на місяць для досвідчених користувачів ШІ, щоб конкурувати з OpenAI. Компанія прагне створити персоналізований штучний інтелект та розширити можливості пошуку.

Google запускає підписку на оновлений ШІ за $250 у спробі випередити конкурентів

Google заявив, що надасть доступ до оновленої технології штучного інтелекту більшій кількості клієнтів, анонсувавши підписку вартістю 249,99 доларів на місяць для своїх досвідчених користувачів ШІ, що є черговою спробою відбити конкуренцію з боку конкурентів як OpenAI. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Google представила ці плани на тлі шквалу демонстрацій новинок, включаючи нові розумні окуляри, під час своєї щорічної конференції у Каліфорнії. Презентація набула особливого значення після того, як зростання популярності та можливостей штучного інтелекту кинуло виклик давньому оплоту технологічного гіганта Google – організації та пошуку інформації в Інтернеті.

В останні місяці Google вдався до більш агресивної політики у галузі розвитку ШІ, стверджуючи, що наздогнав конкурентів, після того, як почав здавати свої позиції на тлі успіхів OpenAI.

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У вівторок компанія також виклала бачення розвитку пошуковика Google, який дозволяє споживачам ставити практично всі запитання, від простих запитів до складних дослідницьких питань, від аналізу того, що бачить камера смартфона, до отримання квитка на подію.

Google також заявила, що прагне створити персоналізований та проактивний штучний інтелект, незалежно від того, чи це телефонування в магазин для користувачів, чи надсилання студентам практичного тесту, згенерованого "на льоту".

Генеральний директор компанії Alphabet Inc. заявив на конференції, що Alphabet створюватиме саме такий штучний інтелект, враховуючи також вартість.

Знову і знову нам вдавалося поставити на ринок найкращі моделі за найвигіднішою ціною

 – сказав він.

За словами Пічаї, додаток Google Gemini зі штучним інтелектом-помічником зараз має понад 400 мільйонів активних користувачів щомісяця.

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У важливому оновленні компанія заявила, що споживачі по всій території Сполучених Штатів тепер можуть перемикати Пошук Google у "режим штучного інтелекту". Презентована у березні як експеримент, відкрита для тестування користувачам, ця функція відійшла від стандартної веб-платформи на користь комп'ютерних відповідей на складні запити.

Google також анонсував "AI Ultra Plan" який за 249,99 доларів США щомісяця надаватиме користувачам вищі ліміти доступу до роботи з ШІ та ранній доступ до експериментальних інструментів, таких як Project Mariner, розширення для інтернет-браузера, яке можна автоматизувати натисканням клавіш і кліком мишею, і Deep Think, та топова модель Gemini, яка показує кращі результати аналізу в складних завданнях.

Ціна співставна зі щомісячними планами вартістю 200 доларів США від розробників моделей штучного інтелекту OpenAI та Anthropic, що підкреслює, як компанії шукають способи компенсації непомірної ціни розробки штучного інтелекту. Новий план Google також включає 30 терабайт хмарного сховища та підписку на YouTube без реклами.

Google також пропонує інші варіанти підписки, включаючи послугу вартістю 19,99 доларів на місяць з доступом до деяких можливостей штучного інтелекту, недоступних для більшості безкоштовних користувачів, та дешевші плани з додатковим хмарним сховищем. Минулого тижня компанія повідомила Reuters, що зареєструвала понад 150 мільйонів передплатників за цими планами.

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Зростання генеративного штучного інтелекту відбувається не повністю за рахунок онлайн-пошуку. Це дуже далеко від головної мети. Випадки використання, які ми обслуговуємо в пошуку, різко розширюються завдяки штучному інтелекту — сказав Пічаї.

Акції Alphabet у вівторок закрилися падінням на 1,5%, досягнувши 165,32 долара.

Нагадаємо

Google готує нові оновлення для Android, які "освіжать" вигляд смартфонів завдяки натхненню від iPhone і допоможуть ускладнити життя шахраям.

Лілія Набока

Лілія Набока

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