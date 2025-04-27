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Google оновлює Gmail для Android та iOS: новий дизайн та ШІ-функції

Київ • УНН

 • 116 перегляди

В оновленому Gmail з'явиться гнучкий інтерфейс для планшетів, Material Design 3 для iOS та генератор зображень Gemini. Також, оновлено Календар Google на iOS.

Google оновлює Gmail для Android та iOS: новий дизайн та ШІ-функції

Google запускає оновлення для Gmail для користувачів Android та iOS. Відтепер на телефонах та планшетах буде більш гнучкий інтерфейс та доступ до функцій ШІ. Про це повідомляє УНН із посиланям на TheVerge.

Деталі

Оновлення програми Gmail дозволить власникам планшетів і складних пристроїв Android перетягувати розділювач так, щоб налаштувати список і панелі бесід до будь-якого розміру екрана. Також від цього тижня можна перетягнути розділювач до кінця, зробивши одну з панелей не весь екран.

Google також просуває оновлення Material Design 3 для Gmail на iOS, яке зрівняє його з Android і переробленими веб версіями. Внизу з'являться кнопки у формі таблетки, а вгорі -закруглена панель пошуку.

Крім того, Календар Google на iOS тепер дозволить створювати та змінювати дні народження, так само як на Android.

Генератор зображень Gemini з’являється на боковій панелі програми Gmail на Android та iOS для користувачів Workspace. Як і в веб-додатках Google Workspace, можна буде створювати зображення в додатку Gmail, а потім зберігати їх, копіювати або вставляти безпосередньо в чернетку електронної пошти.

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