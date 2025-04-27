Google обновляет Gmail для Android и iOS: новый дизайн и ИИ-функции

Google запускает обновление для Gmail для пользователей Android и iOS. Отныне на телефонах и планшетах будет более гибкий интерфейс и доступ к функциям ИИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TheVerge.

Детали

Обновление программы Gmail позволит владельцам планшетов и сложных устройств Android перетаскивать разделитель так, чтобы настроить список и панели бесед до любого размера экрана. Также с этой недели можно перетащить разделитель до конца, сделав одну из панелей не на весь экран.

Google также продвигает обновление Material Design 3 для Gmail на iOS, которое сравняет его с Android и переработанными веб-версиями. Внизу появятся кнопки в форме таблетки, а вверху - закругленная панель поиска.

Кроме того, Календарь Google на iOS теперь позволит создавать и изменять дни рождения, так же как на Android.

Генератор изображений Gemini появляется на боковой панели программы Gmail на Android и iOS для пользователей Workspace. Как и в веб-приложениях Google Workspace, можно будет создавать изображения в приложении Gmail, а затем сохранять их, копировать или вставлять непосредственно в черновик электронной почты.

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