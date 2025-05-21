Google запускает подписку на обновленный ИИ за $250 в попытке опередить конкурентов

Google заявила, что предоставит доступ к обновленной технологии искусственного интеллекта большему количеству клиентов, анонсировав подписку стоимостью 249,99 долларов в месяц для своих опытных пользователей ИИ, что является очередной попыткой отразить конкуренцию со стороны конкурентов, таких как OpenAI. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Google представила эти планы на фоне шквала демонстраций новинок, включая новые умные очки, во время своей ежегодной конференции в Калифорнии. Презентация приобрела особое значение после того, как рост популярности и возможностей искусственного интеллекта бросил вызов давнему оплоту технологического гиганта Google – организации и поиску информации в Интернете.

В последние месяцы Google прибег к более агрессивной политике в области развития ИИ, утверждая, что догнал конкурентов, после того, как начал сдавать свои позиции на фоне успехов OpenAI.

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Во вторник компания также изложила видение развития поисковика Google, который позволяет потребителям задавать практически все вопросы, от простых запросов до сложных исследовательских вопросов, от анализа того, что видит камера смартфона, до получения билета на мероприятие.

Google также заявила, что стремится создать персонализированный и проактивный искусственный интеллект, независимо от того, это телефонный звонок в магазин для пользователей, или отправка студентам практического теста, сгенерированного "на лету".

Генеральный директор компании Alphabet Inc. заявил на конференции, что Alphabet будет создавать именно такой искусственный интеллект, учитывая также стоимость.

Снова и снова нам удавалось поставить на рынок лучшие модели по самой выгодной цене – сказал он.

По словам Пичаи, приложение Google Gemini с искусственным интеллектом-помощником сейчас имеет более 400 миллионов активных пользователей ежемесячно.

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В важном обновлении компания заявила, что потребители по всей территории Соединенных Штатов теперь могут переключать Поиск Google в "режим искусственного интеллекта". Представленная в марте как эксперимент, открытая для тестирования пользователям, эта функция отошла от стандартной веб-платформы в пользу компьютерных ответов на сложные запросы.

Google также анонсировал "AI Ultra Plan", который за 249,99 долларов США ежемесячно будет предоставлять пользователям более высокие лимиты доступа к работе с ИИ и ранний доступ к экспериментальным инструментам, таким как Project Mariner, расширение для интернет-браузера, которое можно автоматизировать нажатием клавиш и кликом мыши, и Deep Think, и топовая модель Gemini, которая показывает лучшие результаты анализа в сложных задачах.

Цена сопоставима с ежемесячными планами стоимостью 200 долларов США от разработчиков моделей искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic, что подчеркивает, как компании ищут способы компенсации непомерной цены разработки искусственного интеллекта. Новый план Google также включает 30 терабайт облачного хранилища и подписку на YouTube без рекламы.

Google также предлагает другие варианты подписки, включая услугу стоимостью 19,99 долларов в месяц с доступом к некоторым возможностям искусственного интеллекта, недоступным для большинства бесплатных пользователей, и более дешевые планы с дополнительным облачным хранилищем. На прошлой неделе компания сообщила Reuters, что зарегистрировала более 150 миллионов подписчиков по этим планам.

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Рост генеративного искусственного интеллекта происходит не полностью за счет онлайн-поиска. Это очень далеко от главной цели. Случаи использования, которые мы обслуживаем в поиске, резко расширяются благодаря искусственному интеллекту — сказал Пичаи.

Акции Alphabet во вторник закрылись падением на 1,5%, достигнув 165,32 доллара.

Напомним

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